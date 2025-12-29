Չինաստանը զորավարժություններ է սկսում Թայվանի մոտ

Չինաստանի զինված ուժերը Թայվանի շրջակա տարածք են տեղաշարժել ցամաքային զորքեր, նավատորմ, ռազմաօդային ուժեր և հրետանային ստորաբաժանումներ՝ «Արդարության առաքելություն 2025» անվանումը կրող զորավարժությունների համար:
Սա Չինաստանի կողմից անցկացվող արդեն վեցերորդ խոշոր ռազմական զորավարժությունն է 2022 թվականից ի վեր, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի այն ժամանակվա խոսնակ Նենսի Փելոսին այցելեց Թայվան։
Զորավարժությունները հաջորդում են ԱՄՆ-ի կողմից Թայվանին 11.1 միլիարդ դոլարի զենքի վաճառքի մասին հայտարարությանը: