Տավուշի մարզում սահմանազատման հետ կապված այս պահին որևէ գործընթաց չկա. մարզպետ

Տավուշի մարզում սահմանազատման հետ կապված այս պահին որևէ գործընթաց չկա, այս մասին այսօր Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Տավուշի մարզպետ Հայկ Ղալումյանը:
«Հիմա կոնկրետ ոչ մի աշխատանք չկա, ոչ մի գործընթաց չկա», - ընդգծեց Ղալումյանը:
Սահմանազատման գործընթացը մեկուկես տարի է՝ տեղից չի շարժվում, թեև անցած տարի Տավուշի հատվածում այն տևեց մոտ մեկ ամիս:
2024-ի գարնանը Տավուշի հատվածում մոտ 12 կմ սահմանազատելուց ու ադրբեջանին չորս գյուղ վերադարձնելուց հետո այս տարեսկզբին Երևանն ու Բաքուն հայտարարեցին, թե սահմանազատումը կշարունակեն հյուսիսից՝ այսինքն Տավուշից: Մինչ այս պահը, սակայն, այս ուղղությամբ որևէ գործնական աշխատանք չի կատարվել:
Սահմանազատման հանձնաժողովների ղեկավարները՝ Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը նախորդ ամիս են հանդիպել:
Փոխվարչապետ Գրիգորյանի գրասենյակից «Ազատությանն» ասել էին, թե Սյունիքի մարզի և Զանգելանի շրջանի հարավային մասերում է հանդիպումը եղել: Արդյոք սա նշանակո՞ւմ է, որ սահմանազատման գործընթացը վերսկսվելու է ոչ թե Տավուշից, ինչպես նախապես հայտարարել են, այլ Սյունիքից: Այս հարցին ուղիղ չեն արձագանքել, ասել են, թե քննարկումներ են: