Հայաստան

Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունները փոխայցելություններ են կատարել երկու երկրների տարածքներ

Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյան և Շահին Մուստաֆաև, կոլաժ
Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյան և Շահին Մուստաֆաև, կոլաժ

Այսօր Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի ղեկավարությամբ կայացել են երկու պետությունների պատվիրակությունների փոխադարձ այցելություններ Հայաստանի տարածք և Ադրբեջանի տարածք:

«Օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն՝ կողմերը քննարկել են սահմանագծի համապատասխան հատվածների/հատվածամասերի սահմանազատման և ականազերծման, ինչպես նաև անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների վերականգնման ու կառուցման և դրանց իրականացման ժամկետների հետ կապված հարցեր՝ հաղորդակցությունների ստեղծման ոլորտում գործողությունների սինխրոնիզացման նպատակով», - ասված է պաշտոնական Երևանի և Բաքվի տարածած նույնաբովանդակ հաղորդագրությունում:

Ո՞ւր են գնացել հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյաները, ո՞ւմ են հանդիպել, փոխվարչապետերից բացի էլ ովքե՞ր են եղել պատվիրակությունների կազմում, պաշտոնական հաղորդագրություններից պարզ չի դառնում:

«Պատվիրակությունների ղեկավարները մտքեր են փոխանակել Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի և Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի հաջորդ հանդիպման կազմակերպման շուրջ», - նաև հաղորդում են երկու երկրների արտգործնախարարությունները՝ չհստակեցնելով, սակայն, հանդիպման կոնկրետ պայմանավորվածություն ձեռք բերվե՞լ է, օր ու տեղ որոշվե՞լ է, թե՝ ոչ։

