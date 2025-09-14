Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սուրեն Պապիկյանը Չինաստանում է

Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով Չինաստանում է:

Այս մասին հայտնում են ռազմական գերատեսչությունից, այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդվում:

Ավելի վաղ աշխատանքային այցով Չինաստան էր մեկնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գլխավորած պատվիրակությունը: Չինաստանում կարևոր հանգրվան արձանագրեցինք՝ ռազմավարական գործընկերության հաստատմամբ, X-ի իր էջում գրել էր Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը:

«Ուրախ եմ ուղեկցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Չինաստան, որտեղ արձանգրեցինք կարևոր հանգրվան՝ ռազմավարական գործընկերության հաստատումը։ Ակնկալում ենք խորացնել մեր համագործակցությունը՝ ի բարօրություն մեր ժողովուրդների՝ որպես նոր գլուխ հաղորդակցության ու հնարավորությունների ընդլայնման», - նշել էր Միրզոյանը։

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG