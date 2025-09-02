Փաշինյանը տիկնոջ` Աննա Հակոբյանի հետ ժամանել է Պեկին

Աշխատանքային այցով Չինաստանում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ` Աննա Հակոբյանի հետ, Թիենծին քաղաքից գնացքով ուղևորվել է մայրաքաղաք Պեկին:
Վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ՝ Պեկինում սեպտեմբերի 3-ին Փաշինյանը կմասնակցի Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 80-ամյակին նվիրված շքերթին, հանդիպում կունենա ՉԺՀ փոխնախագահ Հան Ճենի հետ:
Չինաստանի մայրաքաղաքում ՀՀ կառավարական պատվիրակությանը դիմավորել է Պեկինի Ազգային քաղաքական խորհրդակցական խորհրդի փոխնախագահ Յան Ինը:
Փաշինյանը նախօրեին մասնակցել է ՇՀԿ գագաթնաժողովի ՇՀԿ+ ձևաչափի հանդիպմանը: