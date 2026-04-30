Դատարանը մերժեց Սամվել Կարապետյանի խնդրանքը՝ թույլ տալ այցելել Լոռի՝ հոր գերեզմանին

«Ուժեղ Հայաստան»-ի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը դատարանում, արխիվ
Հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր մերժեց «Ուժեղ Հայաստան»-ի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի խնդրանքը՝ թույլատրել այցելել Լոռու մարզ՝ հոր գերեզմանին։

Դատարանն ասաց՝ որքան էլ հարցը բարոյական տեսանկյունից կարևոր է, դատավորը սահմանափակված է օրենքով, Սահմանադրությամբ։ Ասաց՝ փաստաբան Արամ Վարդևանյանի միջնորդությունը հիմնավորված չէ։

Այս մերժումից հետո փաստաբանները նոր միջնորդություն ներկայացրեցին՝ առաջարկելով տնային կալանքը վերացնել ու կիրառել վարչական հսկողություն, որ Կարապետյանը կարողանա ազատ տեղաշարժվել ու մեկնել Լոռու մարզ։

Նախորդ նիստին դատարանը երկարաձգել էր Կարապետյանի տնային կալանքը ևս երեք ամսով։



