«Սեպտեմբերին պատերազմ է լինելու, չի ուշանալու». շանտա՞ժ, թե՞ «քաղաքական առաջարկ»

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է պնդել՝ սեպտեմբերին լինելու է պատերազմ, եթե իր ղեկավարած «Քաղաքացիական պայմանագիրը» ընտրություններում չստանա սահմանադրական մեծամասնություն:
Երևանում երեկ անցկացրած քարոզչական հանդիպումների ավարտին Փաշինյանը սպասվող սեպտեմբերյան պատերազմը որակելով «աղետաբեր», վստահեցրեց՝ այն չի ուշանալու:
«Էն, որ բոլորը ասում էին՝ «պատերազմ է լինելու», ես ասում էի՝ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն, ասում էին՝ «ի՞նչ գիտես», բա 7 տարվա վարչապետ եմ, եթե ես էդ իրավիճակը չկարողանամ գնահատեմ, ես ո՞նց եմ վարչապետ, հիմա էլ ասում եմ՝ լինելու է պատերազմ սեպտեմբերին, ու աղետաբեր պատերազմ, եթե «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը սահմանադրական մեծամասնություն.... չեմ ասում՝ ընտրություններում հաղթի, ինձ ասում էիք՝ «18 թվին գայիր ասեիր», հիմա ասում եմ», - նշեց վարչապետը:
Որտեղի՞ց Փաշինյանին կոնկրետ ամսաթվով պատերազմի մասին տեղեկությունը, և արդյոք այն ինչ ասում է վարչապետը շանտաժ չէ, որ կա՛մ ՔՊ-ն կստանա սահմանադրական մեծամասնություն, կա՛մ կլինի պատերազմ:
Միրզոյանը պատերազմի վերաբերյալ Փաշինյանի հայտարարությունը շանտաժ չի համարում
«Ես կարծում եմ՝ սեպտեմբեր ամիսը վարչապետը պայմանական է ասել, նկատի ունի ընտրություններից կարճ ժամանակ անց, իսկ որ այդպիսի հեռանկար կարա լինի, միանշանակ է», - նշեց ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը:
Արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում իր ղեկավարի ասածը հիմնավորում էր խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմադիր որոշ ուժերի գաղափարախոսությամբ՝ պնդելով, թե նրանք գրեթե բոլոր հարևան երկրների նկատմամբ տարածքային հավակնություններ ունեն: Ապա Միրզոյանը հղում արեց մի քաղաքացու տեսակետի, որին թերևս հանդիպել էր քարոզարշավի ընթացքում:
«Բառացի մեջբերում եմ էդ մտքի կրող մի քաղաքացու խոսքը՝ «էս Հայաստանը մեզ պետք չէ», քարտեզը գետնին գցելը, և ակնհայտ է, որ էս մտայնությամբ մարդիկ, եթե իշխանության գան, անմիջապես խնդիր է առաջանալու հարևանների հետ, շատ մեծ հավանականությամբ անմիջապես խնդիր է առաջանալու հարևանների հետ, և հաշվի առնելով էս օրերում խնդիրները ինչ մեթոդաբանությամբ են փորձում լուծել, մեծ հավանականությամբ Հայաստանը անմիջապես կկանգնի պատերազմ առջև: Ես այդտեղ շանտաժի էլեմենտ տեսնո՞ւմ եմ՝ ոչ, ինչո՞ւ ենք անում՝ լավ ենք անում, դա մեր քաղաքական առաջարկն է, օրենք խախտո՞ւմ ենք՝ բոլորովին», - հայտարարեց Միրզոյանը:
«Սեփական ժողովրդի գլխին Ալիև տղա են բերում». Քոչարյան
Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է վախի մթնոլորտ ստեղծելով ժողովրդից քվեներ կորզել, շաբաթ օրը աշտարակցիների հետ հանդիպմանը խոսեց 2-րդ նախագահը. «Սեփական ժողովրդի գլխին Ալիև տղա են բերում, որին բոբո սարքեն, որ հեսա կհարձակվեն, որ ևս քվեներ կորզեն ձեզանից»:
Ընդդիմադիր «Հայաստան» դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը պնդում էր՝ պետք է ամեն ինչ անել, որ պատերազմ չլինի. «Բայց այդ ամեն ինչը չի նշանակում զիջումների ճանապարհով, ամեն ինչը նշանակում է արժանապատիվ դիվանագիտություն, արժանապատիվ քաղաքականություն՝ և՛ ներքին, և՛ հատկապես արտաքին քաղաքականություն»:
Խոսելով երաշխավորված խաղաղության անհրաժեշտության մասին, Քոչարյանը վստահեցնում էր՝ դրան հնարավոր է հասնել, և ինքն այն մարդն է, որը կարող է այդ հարցը լուծել:
«Քոչարյան, Կարապետյան, Ծառուկյան, ամբողջը խաղաղության ռևիզիայի մասին է», - ասել է Փաշինյանը:
«Խաղաղությունից խոսում են մարդիկ, ովքեր երեք պատերազմ են բերել մեր ժողովրդի գլխին և փորձում են պատերազմը կապել մի մարդու հետ, որը 10 տարի խաղաղություն էր ապահովել, աբսուրդն էլ չափ ու սահման պետք է ունենա», - նշել է Քոչարյանը: