Սեփական հայրն է խեղդամահ արել 3-ամյա Տիգրանին. ՆԳՆ-ի նախնական վարկածը

Սեփական հայրն է խեղդամահ արել 3-ամյա Տիգրանին,-Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն է այսօր ներկայացրել նախնական վարկածը:
Ծափաթաղցի փոքրիկին փրկարարները որոնում էին 7 օրուգիշեր, մարմինը գտել էին երեկ՝ գյուղին հարակից դաշտամիջյան հատվածում:
«Շատ նախնական տվյալներով, երկու եղբայրները դուրս են եկել տնից, հետո հորն են հանդիպել, և հայրը խեղդելու ճանապարհով սպանել է փոքրիկին», - այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը:
Փոքրիկի մարմնի, գլխի շրջանում հայտնաբերվել են մարմնական վնասվածքներ: Դատաբժշկական փորձաքննություն է նշանակվել: Քննչական կոմիտեից հայտնում են՝ մեկ հոգի՝ ենթադրաբար հայրը՝ Արմեն Օվանեսովը, սպանության մեղադրանքով ձերբակալված է:
Տիգրանը իրենից երկու տարով մեծ եղբոր հետ է եղել, ենթադրաբար սպանությունը նրա ներկայությամբ է եղել: Օրեր առաջ «Ազատության» հետ զրույցում երեխաների թե՛ հորաքույրը, թե՛ մայրը պատմում էին, որ ավագը ձեռքը անընդհատ կոկորդին է տանում, բայց ոչինչ ասել չի կարողացել, որովհետև համր է. «Ձեռը բողազին ա տանում: Երևի վախեցրել են, ինչ են արել, չգիտեմ», «Ձեռքը վզի վրա է տանում, բայց չգիտենք՝ ինչ է նշանակում»,- պատմում էին 3-ամյա Տիգրանի հորաքույրն ու մայրը:
5-ամյա հաշմանադամությամբ տղան հորաքրոջ պնդմամբ փոքրիկի անհետանալուց հետո անհանգիստ է եղել, փոխված:
Ներքին գործերի նախարարն այսօր ասաց նաև. «Եղբայրն, ով ուներ որոշակի առողջական խնդիրներ, պարբերաբար ռեակցիաներ էր տալիս։ Համապատասխան մասնագետ էինք ներգրավել՝ հոգեկան առողջական վիճակի վրա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն չլինելու համար, որպեսզի փոքրիկից կարողանայինք պատշաճ կերպով տեղեկատվություն ստանալ»:
Շուրջ մեկ շաբաթ երեխային որոնում էին հարյուրավոր փրկարարաներ, ոստիկաններ, կամավորներ: Տեղում շտաբ էր ձևավորել, 7 տեղամասերի բաժանած հազարավոր հեկտարներ էին անցնում՝ մոտոներով, շներով, դրոններով, արդեն Սևանա լճի ջրերում էին փնտրում երեխային ու պարզվում է այս ընթացում հայրը տեղափոխում էր փոքրիկի մարմինը:
«Երբ դեպքը տեղի է ունեցել, և մենք սկսել ենք որոնողափրկարարական աշխատանքները ամբողջ հարակից հատվածով, յուրաքանչյուր հաջորդ տարածքի անցման պայմաններում, ըստ երեխայի հոր նախնական ցուցմունքի, նա երեխայի մարմնի տեղափոխություն է իրականացրել», - ասաց նախարարը:
Ներքին գործերի նախարարը վստահեցնում է՝ ի սկզբանե բոլոր վարկածները, այդ թվում հանցավորության վարկածը դիտարկվել է. «Այս վարկածն, ի թիվս այլնի, առաջին իսկ օրվանից եղել է մեր ուսումնասիրության շրջանակում»:
Հասկանալի չէ՝ ինչպես է այդ ընթացքում հայրը հաջողացրել տեղափոխել մարմինը՝ փոխանակ իրավապահների դիտարկման տակ լիներ:
Փոքրիկի որոնողական աշխատանքներին միացած Սվետլան Լևոչկինան սոցցանցի իր էջում գրառում է արել այն մասին, որ այն հատվածը, որտեղ գտնվել է մարմինը, բազմիցս են զննել և այնտեղ ոչ մի հետք չի եղել. «Չգիտեմ՝ ինչ ասեմ, փոքրիկին գտել են այն վայրում, որտեղ բոլորը շատ անգամ նայել են՝ ես էլ նրանց թվում: Ոչ մի հետք այնտեղ չկար: Պարզվում է՝ այդ գազանները այն գաղտնի բերել, դրել են: Չմարդիկ, չմարդիկ», - ասում է Լևոչկինան:
Ինչու է հայրը խեղդամահ արել փոքրիկին, Ներքին գործերի նախարարը փորձել է ինչ-որ բան հասկացնել՝ առանց շատ փակագծեր բացելու. «Երեխայի հայրը նշել է, որ ներընտանեկան որոշակի հարցադրման շրջանակներում է վրա հասել դեպքը: Խնդրում եմ պատշաճ գնահատենք իրավիճակը, այս պահի դրությամբ ես այլ տվյալ հանրայնացնել չեմ կարող», - ասաց նախարարը:
Գյուղում շշուկներ կային, որ հայրության վերաբերյալ կասկածներ է ունեցել ենթադրյալ մանկասպանը: Իսկ արդյոք նա առողջ է. ընտանիքում մտավոր ու հոգեկան խնդիրներով մարդիկ կան: Ներքին գործերի նախարարի խոսքով. «Արդեն նշանակվել են որոշ փորձաքննություններ, այդ թվում՝ առողջական վիճակի մասով՝ մնացյալ հարցադրումները պարզելու տեսանկյունից»:
Օվանեսովները Ծափաթաղի տանն ապրում են14 հոգով՝ Տիգրանենց բազմանդամ ընտանիքը ու հորաքրոջ՝ նույնպես բազմանդամ ընտանիքը. 9 երեխաներ են: Սոցիալական ծանր պայմաններում են. մեծերը առանց մշտական աշխատանքի՝ նպաստի հույսին: Միավորվել են, որ տաքանալու համար շատ փող չծախսեն: