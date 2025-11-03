Նախնական տվյալներով՝ հայրը խեղդամահ անելու ճանապարհով սպանել է 3-ամյա Տիգրանին. ՆԳՆ

Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն այսօր անդրադառնալով Ծափաթաղ գյուղում օրեր շարունակ անհետ որոնվող 3-ամյա Տիգրանին, ում մարմինը երեկ հայտնաբերվեց Ծափաթաղ բնակավայրի հարակից դաշտամիջյան հատվածում, ասաց. «Նախնական տվյալներով ունենք սպանություն: Երեխայի հայրը խեղդամահ անելու ճանապարհով սպանել է փոքրիկին: Այս պահին այլ տվյալ հանրայնացնելուց կխուսափեմ: Բայց ուզում եմ շեշտել, որ այս վարկածն, ի թիվս այլնի, եղել է մեր ուսումնասիրության շրջանակում», - լրագրողների հետ զրույցում ասաց նախարարը:
«Շատ նախնական տվյալներով երկու եղբայրները դուրս են եկել տնից, հետո հորն են հանդիպել, և հայրը խեղդելու ճանապարհով սպանել է փոքրիկին: Երեխայի հայրը նշել է, որ ներընտանեկան որոշակի հարցադրման շրջանակում է վրա հասել դեպքը: Երբ դեպքը տեղի է ունեցել, և մենք սկսել ենք որոնողափրկարարական աշխատանքները ամբողջ հարակից հատվածով, յուրաքանչյուր հաջորդ տարածքի անցման պայմաններում, ըստ երեխայի հոր նախնական ցուցմունքի, նա երեխայի մարմնի տեղափոխություն է իրականացրել», - հավելեց Արփինե Սարգսյանը: