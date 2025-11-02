Մատչելիության հղումներ

Հայտնաբերվել է անհետ որոնվող 3-ամյա Տիգրանի դին

Փրկարարները հայտնաբերել են Ծափաթաղ գյուղում օրեր շարունակ անհետ որոնվող 3-ամյա Տիգրան Օվանեսովի դին, հայտնում է ՆԳՆ-ն:

Երեխայի մարմինը հայտնաբերվել է նոյեմբերի 2-ին՝ ժամը 15-ի սահմաններում, Ծափաթաղ բնակավայրի հարակից դաշտամիջյան հատվածում։ Նշանակվել են փորձաքննություններ։

Կատարվում է նախաքննություն։

Տիգրանն անհետացել էր երկուշաբթի օրը, իրենից երկու տարով մեծ եղբոր հետ խաղալիս են եղել։ Եղբայրը, որ հաշմանդամություն ունի, չի խոսում, տուն է վերադարձել, փոքրիկը՝ ոչ։

Երեխաների հորաքույրը «Ազատությանը» պատմել էր, որ համր եղբայրը կոկորդն է ցույց տալիս, երբ փորձում են մի բան ճշտել:


