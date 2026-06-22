Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ՍԴ դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանը և Արտակ Զեյնալյանը չեն մասնակցի 7 ուժերի դիմումների քննությանը

Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ դատավորներ Վլադմիր Վարդանյանը և Արտակ Զեյնալյանը չեն մասնակցի քաղաքական յոթ ուժերի դիմումների քննությանը:

Ըստ հրապարակված փաստաթղթի՝ Վարդանյանի և Զեյնալյանի մասնակցությունը գործի քննությանն անհնարին է, քանի որ նրանք «կանխակալ վերաբերմունք ունեն» դատավարության կողմերի նկատմամբ:

Վլադիմիր Վարդանյանը Սահմանադրական դատարան է տեղափոխվել խորհրդարանից՝ կառավարող «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությունից, իսկ Արտակ Զեյնալյանը մինչև դատավոր ընտրվելը Արամ Սարգսյանի «Հանրապետություն» կուսակցության, Երևանի ավագանու համանուն խմբակցության անդամ էր:

Աշխատակարգային մեկ այլ որոշմամբ՝ Սահմանադրական դատարանն ուրբաթ մեկնարկող դատավարությանը որպես «երրորդ անձ» է ներգրավել այժմ Կառավարող և ընտրություններում հաղթած «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությանը:

Դատավարությանը հիմնական պատասխանող է նշանակվել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, հարակից պատասխաններով դատարանի առջև հանդես կգան դատախազության, ներքին գործերի նախարարության և հակակոռուպցիոն կոմիտեի ներկայացուցիչները:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Ընտրությունների արդյունքները վիճարկող 7 ուժերի դիմումներով գործերը միավորել են և քննվելու են ՍԴ հունիսի 26-ի նիստում

Յոթ քաղաքական ուժեր ՍԴ են դիմել. վիճարկում են ընտրության արդյունքները

«Մանդատները լուրջ գործիք են պայքարը շարունակելու համար». Քոչարյան

«Անելու ենք ամեն ինչ, որ օրինական ճանապարհով Փաշինյանին հեռացնենք». Սամվել Կարապետյան

«Քոչարյան, կալուգացի օլիգարխ և բելառուսամետ օլիգարխ, դրանց անհատապես ջախջախելու եմ». Փաշինյանը սպառնաց ընդդիմությանը

Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG