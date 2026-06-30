Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Քաղաքական

Սամվել Կարապետյանը Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու «իր ժամկետներն ունի»

Միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանը թեև խոստանում է, բայց կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ ու ժամկետներ չի ներկայացնում, թե ինչպես և ինչ ժամկետում է մտադիր իշխանությունից հեռացնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին:

«Ընդդիմադիր Սամվել Կարապետյանը պայքարելու է Փաշինյանին հեռացնելու համար»,- այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Սամվել Կարապետյանը՝ մանրամասներ, սակայն, չհայտնելով: «Ազատության» հարցին, թե իշխանափոխությունն ի՞նչ ժամկետում է պատկերացնում, Կարապետյանը հստակ պատասխան չտվեց, նշեց միայն. «Ես իմ ժամկետներն ունեմ, դա բոլորդ կտեսնեք»:

Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու իր «գաղտնի պլանի» մասին Սամվել Կարապետյանը խոստանում է խոսել, երբ Սահմանադրական դատարանն ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու իրենց դիմումի վերաբերյալ որոշում կայացնի:

Բարձր դատարանն արդեն 5-րդ օրն է քննում է քաղաքական 7 ուժերի դիմումները: «Ուժեղ Հայաստանը» պնդում է, թե իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիրը» կեղծիքներով է ընտրվել և ՍԴ-ից պահանջում է անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները կամ 2-րդ փուլ նշանակել:

«Սահմանադրական դատարանը, ես վստահ եմ, հնարավորություն ունի 2-րդ փուլ նշանակել, դրա համար մենք այդ հնարավորությանը սպասում ենք»,- ասաց Սամվել Կարապետյանը:

Սամվել Կարապետյանը դեռևս հունիսի 17-ին էր հայտարարել «Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու օրակարգով» ընդդիմադիր ուժերին համախմբելու գործընթացի մասին: Միլիարդատեր գործարարը, որ նախընտրական շրջանում դաշինք էր կազմել հանրությանն անհայտ 2 ուժերի հետ, ընտրություններից հետո ընդունել էր, որ սխալվել են:

Առայժմ, սակայն, միայն «Հայաստան» դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանն է հրապարակավ ողջունել Սամվել Կարապետյանի առաջարկը: ԲՀԿ-ից փոխանցել էին, թե սպասում են Կարապետյանի իշխանափոխության ճանապարհային քարտեզին և լիդերների հավաքին:

«Ուժեղ Հայաստանի» առաջնորդը, սակայն, այսօր պնդեց՝ այլ ուժեր էլ են արձագանքել իր առաջարկին, թեև այդպես էլ անուններ չտվեց.

Կարապետյանի խոսքով.- «Դուք ճիշտ չեք, որ մենակ Ռոբերտ Քոչարյանն է ողջունել, շատերն արձագանքել են, նույնիսկ Փաշինյանն է արձագանքել, որ միանում է: Մարդը կոչ է անում, որ դուրս գան իր դեմ, դուք այդպիսի բան տեսե՞լ էիք պատմության մեջ: Մարդն ԱԺ ամբիոնից կոչ է անում, որ ինձ վռնդեք»:

Կարապետյանին ուղղված «Ազատության» հարցին, թե իր կոչը ընդդիմադիրներին էր ուղղված, ընդդիմադիրներից ո՞վ է արձագանքել այդ կոչին, «Ուժեղ Հայաստանի» առաջնորդը պատասխանեց.- «Դուք դա կտեսնեք, երբ առաջին հավաքը լինի»:

Խորհրդարանում 29 տեղ ստացած «Ուժեղ Հայաստանի» առաջնորդը մանդատներ վերցնել-չվերցնելու հարցում դեռ որոշում չի կայացրել: Ասաց, թե մինչև հուլիսի վերջ ժամանակ ունեն:

Օրերս «Ուժեղ Հայաստանը» իր ընտրողների հետ հավաք էր կազմակերպել՝ պարզելու, թե ինչ մտադրություն ունեն իրենց համակիրները մանդատների հետ կապված: Դաշինքի առաջնորդը նշեց, որ թեև մեծամասնությունը կողմ է մանդատները վերացնելուն, բայց վերջնական որոշումն ինքն է կայացնելու:

«40 տոկոսը դեռ էմոցիաների տակ են, նրանցից դեռ ինչ-որ մարդիկ պրովոկացիաներ են անում, 60 տոկոսը հակառակը: Իրենց լսելու ենք, բայց որոշումը մենք ենք կայացնելու»,- շեշտեց Կարապետյանը:

«Ուժեղ Հայաստանի» առաջնորդը, որ դեռ չի բացում փակագծերը, թե ինչպես է հասնելու իշխանափոխության, այսօր պնդեց, որ, նույնիսկ «եթե իրենք ոչ մի քայլ չձեռնարկեն, Նիկոլ Փաշինյանն ինքն իրեն հեռացնելու է»:

Ու մինչ Սամվել Կարապետյանը իշխանափոխությունից է խոսում, 64 ձայն ստացած Փաշինյանի ուժը նորընտիր խորհրդարանի ղեկավար կազմն է ձևավորում: Ավելին՝ վարչապետն ինքն է մեղադրում ընդդիմադիրներին համատարած կաշառքով խորհրդարան անցնելու համար, իսկ լեգիտիմությունը կասկածի տակ դնողներին էլ կոչ է անում դուրս գալ փողոց.

«Ձեր հետևորդների ձայները կեղծվել են, դուք տանը վեր ընկա՞ծ եք, քյաբա՞բ եք ուտում, ո՞ւմ ձայնն է կեղծված, դուրս եկեք հրապարակներ, ում ձայնը կեղծված է»,- հայտարարել էր վարչապետ Փաշինյանը:

Փողոցային պայքարով իշխանափոխության հասնելու մասին միլիարդատեր գործարարն առայժմ զգուշորեն է խոսում՝ ասելով, որ եթե տեսնեն պահը հասունացել է և դրա անհրաժեշտությունը կա, նոր կգնան այդ քայլին:

Կարապետյանի խոսքով.- «Դրա համար մենք գնում ենք օրենքով, գնացել ենք Սահամանադրական դատարան, հիմա տեսնենք Սահամանադրական դատարանի որոշումը, դրանից հետո մեր հաջորդ քայլերը կպլանավորենք»:

Սահամանադրական դատարանը մինչև հուլիսի 4-ը վերջնաժամեկտ ունի, պետք է կա՛մ բավարարի հունիսի 7-ի ընտրություններն անվավեր ճանաչելու ընդդիմադիրների պահանջը, կա՛մ մերժի՝ ուժի մեջ թողնելով Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը:

Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG