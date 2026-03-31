«Ուժեղ Հայաստանը» դաշինք է կազմում «Նոր դարաշրջան»-ի և «Միավորված հայեր»-ի հետ

Այսօր «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը դաշինքի ստեղծման վերաբերյալ հուշագիր է ստորագրել «Նոր դարաշրջան» կուսակցության նախագահ Հարություն Հարությունյանի և «Միավորված հայեր» կուսակցության պատվավոր նախագահ, լիազոր ներկայացուցիչ Նաիրի Սարգսյանի հետ։
Հուշագիրը ստորագրած քաղաքական կուսակցությունները հայտարարում են, որ միավորվում են «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության քաղաքական օրակարգի և նախընտրական ծրագրի շուրջ և գործելու են պետականության ամրապնդման, ազգային և հոգևոր արժեքների պաշտպանության, արդյունավետ և հաշվետու կառավարման, տնտեսական կայուն զարգացման, իրավական և սոցիալական արդարության և համերաշխության ապահովման սկզբունքների վրա։
Նշվում է, որ ձևավորվող դաշինքի գաղափարական հիմքը համահունչ է Սամվել Կարապետյանի կողմից առաջ քաշված ազգային-պետական և արժեքային մոտեցումներին, և կողմերը պատրաստակամություն են հայտնում համախմբվել այդ գաղափարական հենքի շուրջ։
Քաղաքական կուսակցությունները գալիք ընտրություններին կմասնակցեն միասնական քաղաքական դաշինքով՝ «Ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ»։
Հանրությանն անհայտ այս ուժերից «Նոր Դարաշրջան» կուսակցության ղեկավարը Հարություն Հարությունյանն է: Նա մասնագիտությամբ իրավաբան է, Փաստաբանների պալատի անդամ: Կուսակցության նախագահ է ընտրվել բառացիորեն մի քանի օր առաջ:
«Միավորված հայեր» կուսակցության պատվավոր նախագահ Նաիրի
Սարգսյանը տնտեսագետ -իրավաբան է: «Ուժեղ Հայաստանի» հետ դաշինք կազմած այս կուսակցության ղեկավարը Ռուբեն Ավագյանն է:
Նաիրի Սարգսյանը «Հայաստանը ես եմ» նախաձեռնության ղեկավարն է, որն առաջարկում է «բարեկեցիկ, արժանապատիվ, անվտանգ կյանք՝ չզիջելով սեփական արժեքները»։
Ի դեպ, «Միավորված հայեր» կուսակցությունը դեռևս 2016-ին ակտիվորեն համագործակցում էր ՕԵԿ ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանի հետ, ավելին, այս կուսակցությունը հայտարարել էր Արթուր Բաղդասարյանի առաջնորդած «Հայկական վերածնունդ» կուսակցության հետ միաձուլվելու մասին: