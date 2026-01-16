Սամվել Կարապետյանը բանտ կտեղափոխվի, իսկ 4 միլիարդ դրամը կվերադարձվի

Ամանորին ընդառաջ կալանավայրից տուն տեղափոխված միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանը նորից կտեղափոխվի հետ՝ բանտ:
Վերաքննիչ դատարանն այսօր բավարարեց Գլխավոր դատախազության բողոքը, որով իրավապահները պահանջել էին վերացնել տնային կալանքը: Փաստաբանները նոր էին ստացել այս որոշումը, դժգոհ էին: Ռուբեն Հակոբյանը լրագրողներին պարզաբանեց վերաքննիչի այսօրվա որոշումը:
Երկու որոշում է եղել՝ վարույթ հարուցելու, և վարույթի հարուցման արդյունքում որոշում է կայացվել, երկու որոշումներն էլ վերացրել է վերաքննիչ դատարանը», - ասաց նա:
Լրագրողների հարցին՝ դա ենթադրո՞ւմ է, որ պարոն Կարապետյանը պետք է տեղափոխվի բանտ, Ռուբեն Հակոբյանը պատասխանեց. - «Ենթադրվում է, բայց պատճառաբանական մասը պետք է կարդամ, նոր ասեմ»:
Իշխանության զավթման կոչի ու տնտեսական հանցագործությունների համար մեղադրվող «Տաշիր գրուպի» սեփականատերը տնային կալանքի տակ մնաց 17 օր: Տարեվերջին նրա փաստաբանները միջնորդել էին դատարանին ազատ արձակել նրան կալանքից: Դատավորը կիրառել էր տնային կալանք և 4 միլիարդ դրամ գրավ:
Դատախազությունը, սակայն, բողոք էր ներկայացրել վերաքննիչ, պահանջել բեկանել փաստաբանների միջնորդության հիման վրա հարուցված վարույթը, որով դատարանը տնային կալանք էր սահմանել, ինչպես նաև՝ վերադարձնել 4 միլիարդ դրամ գրավը: Դատախազության այս երկու պահանջն էլ վերաքննիչը բավարարել է:
«Այսինքն՝ այդ ի՞նչն էր խնդիրը, որ վարույթ հարուցելու մասին որոշումը բեկանվում է», - ասաց փաստաբան Արամ Վարդևանյանը:
60-ամյա Կարապետյանն այժմ հիվանդանոցում է: Թոքաբորբ ունի և քովիդով է վարակվել: Փաստաբան Արամ Վարդևանյանի խոսքով, սա հետևանք է բանտային վատ պայմանների: Կես տարվա բանտարկության ընթացքում նրա առողջական վիճակը երբեք չեն ստուգել՝ ահազանգում է փաստաբանը: Առողջապահության նախարարության «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի» տնօրեն Կամո Մանուկյանը, սակայն, հակադարձում է՝ Կարապետյանը մշտապես գտնվել է բժշկական հսկողության տակ, հետազոտվել է և թոքերի հետ կապված գանգատ չի նշել։
«Ունեմ հստակ վարկած, թե ինչով է պայմանավորված, որ Սամվել Կարապետյանի մոտ ներկայումս առողջական խնդիրներ են ի հայտ եկել: Վարկածը նրանում է, որ այստեղ եղել է դիտավորության, այսինքն, իսկապես իրավասու պաշտոնյաները գիտակցել են, որ իր մոտ առկա է թոքաբորբ երկկողմանի, բայց միաժամանակ դիմել են անգործության», - նշեց փաստաբանը:
Բացի վերաքննիչի այս որոշումից, որով չեղարկվել է տնային կալանքը, Հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր սկսեց քննել Քննչականի միջնորդությունը՝ երկարաձգելու Կարապետյանի տնային կալանքը: Բայց քանի որ տնային կալանք այլևս չկա, այս նիստն ընդմիջվեց: Դատախազն ու քննիչը հայտարարեցին, որ նոր միջնորդություն են ներկայացնելու բանտային կալանքը երկարաձգելու մասին: Այս միջնորդությունն անհրաժեշտ է, քանի որ դեռ երկու ամիս առաջ կիրառված կալանքի ժամկետը լրանում է: Փաստաբան Արամ Վարդևանյանի կարծիքով, այս դեպքում խախտվում են օրենքով միջնորդություն ներկայացնելու ժամկետները, դատախազությունն ու Քննչականը հակառակն են պնդում:
«Արդյոք դատախազությունն ու Քննչականն ամեն կերպ քաղաքական հետապնդման շրջանակներում երևի թե երազում են տեսնել Սամվել Կարապետյանին կալանավորված, բայց իրենք ունեն մեծագույն խոչընդոտ՝ Քրեական դատավարության օրենսգիրքն է», - ընդգծեց Վարդևանյանը:
Մյուս փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը «Ազատությանը» փոխանցեց՝ դեռ տնային կալանքի պայմաններում հիվանդանոցում բուժվող գործարարը բանտ կտեղափոխվի, երբ կազդուրվի:
Կարապետյանը մեղադրյալի աթոռին հայտնվեց, երբ հայտարարեց իշխանության թիրախում հայտնված Հայ Առաքելական եկեղեցին «իր ձևով» պաշտպանելու մասին: Քննչական կոմիտեի ղեկավար Արթուր Պողոսյանը երկու ամիս առաջ լրագրողների հետ զրույցում պնդել էր՝ մեղադրանքը հիմնավոր է:
Ամիսներ առաջ Կարապետյանը բանտից քաղաքական հայտ էր ներկայացրել և հայտարարել, որ պայքարելու է Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու համար: Նա առաջնորդում է «Մեր ձևով» շարժումը, որն առաջիկայում կուսակցություն է դառնալու: Նա, սակայն, վարչապետի թեկնածու չի կարող լինել, քանի որ երկքաղաքացիություն ունի: