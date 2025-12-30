Սամվել Կարապետյանի խափանման միջոցը փոխվել է տնային կալանքով և գրավով. փաստաբան

Դատարանը մասնակի բավարարել է գործարար Սամվել Կարապետյանի փաստաբանների միջնորդությունը՝ նրա նկատմամբ կիրառելով խափանման միջոց տնային կալանք և գրավ, «Ազատությանը» հայտնել է պաշտպաններից Արամ Վարդևանյանը: Գրավի չափն առայժմ հայտնի չէ:
Լուրը հաստատել են նաև Գլխավոր դատախազությունից: Հաղորդվում է, որ դատախազությունը կբողոքարկի այս որոշումը:
Իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի համար մեղադրվող ռուսաստանահայ Կարապետյանը կալանավորված է 2025 թվականի հունիսի 18-ից: Նոյեմբերի 18-ի որոշմամբ կալանքը երկարաձգվել էր ևս երկու ամսով:
Վարդևանյանը նշել է, որ օրերս հերթական միջնորդությունն էին ներկայացրել դատարան:
«Տաշիր» ընկերությունների խմբի 60-ամյա ղեկավարն իրավապահների թիրախում է հայտնվել Հայ Առաքելական եկեղեցուն իշխանության արշավից պաշտպանելուց հետո:
Կարապետյանի հայտարարությունից ժամեր անց նրան մեղադրեցին իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար: Հետո ևս երկու հոդված ավելացավ՝ հարկերը, տուրքերը կամ այլ վճարներ չվճարելը, ինչպես նաև փողերի լվացումը: Կարապետյանը հերքում է ինչպես տնտեսական, այնպես էլ իշխանությունը զավթելու կոչի մեղադրանքները՝ դրանք որակելով քաղաքական:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն մի քանի անգամ, խոսելով Կարապետյանի միլիարդատեր գործարարի մասին, ասել էր՝ պետության համը մնալու է նրա բերանում: