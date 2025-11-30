«Մենք մեր ձևով եկեղեցին պաշտպանելու ենք միշտ». Նարեկ Կարապետյան

«Մենք մեր ձևով եկեղեցին պաշտպանելու ենք միշտ», - հայտարարեց միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանը:
Նաև ևս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Սուրբ Սարգիս եկեղեցում մասնակցում էր պատարագի:
«Հայ ժողովուրդը չպաշտպանեց վարչապետի ակցիաները եկեղեցու դեմ, և հայ ժողովուրդը կանգնեց կաթողիկոսի կողքին: Քանի որ եկեղեցու պրոցեսները չկարողանան իրենց ուզած հանգուցալուծման բերել, դրա համար գնացին ներքին հանգուցալուծման: Այս ամեն ինչը ցույց տվեց, որ հայ ժողովուդը չպաշտպանեց եկեղեցու դեմ հարձակումները, և միայն ներսից են փորձում ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել», - լրագրողների հետ զրույցում ասաց Կարապետյանը:
Նախօրեին մի խումբ եպիսկոպոսներ կոչ էին արել Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ին կամովին հանգստյան գնալ:
«Մենք ակնկալում ենք, որ Գարեգին Բ Կաթողիկոսը, ի սեր մեր եկեղեցու և մեր ժողովրդի, սթափ կգնահատի ստեղծված իրավիճակը, չի տանի մեր ազգն ու մեր Եկեղեցին ավելորդ ցնցումների, կամովին հանգստյան կկոչվի և այդ կերպ հնարավոր կլինի նոր ընտրություններ կազմակերպելու», - նշված է հայտարարությունում, որը հրապարակվել է վարչապետի ընտանիքին պատկանող «Հայկական ժամանակ»-ում: