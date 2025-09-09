Սամվել Կարապետյանի կալանքը երկարաձգելու որոշումը կբողոքարկվի

Գործարար Սամվել Կարապետյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց. «Ներպետական արտյաններում արդյո՞ք այսօր Սամվել կարապետյանը որպես քաղաքական հետապնդման ենթարկվող անձ ունի արդյունավետ դատական պաշտպանություն, դեռ այս պահին չունի»:
Ու թեև գործարար Կարապետյանը չունի այդ պաշտպանությունը, փաստաբանները չեն հրաժարվի ներպետական ատյաններում նրա կալանքի որոշման դեմ պայքարից: Կալանքը երկարաձգելու որոշումը կբողոքարկեն Վճռաբեկ դատարանում:
«Մեր պրակտիկայում նման քրեական գործ այսպիսի ապօրինություններով չենք ունեցել, վստահ եմ, չենք ունենալու», - ընդգծում է Կարապետյանի փաստաբանական թիմից Լիանա Գասպարյանը:
«Տաշիր գրուպ»-ի սեփականտերը 80 օր է Ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում է: Նա ազատությունցի զրկվել է եկեղեցին պաշտպանող մեկնաբանության համար. «Քանի որ ես միշտ եղել եմ Հայոց եկեղեցու ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն: Եթե քաղաքական գործիչներին չհաջողվի, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին», - հայտարարել էր Սամվել Կարապետյանը:
Նրա այս խոսքերը իրավապահները մեկնաբանել են իշխանությունը զավթելու կոչ: Կարապետյանը իրավապահների ու Փաշինյանի թիրախում հայտնվեց եկեղեցին պաշտպանելուց ժամեր անց:
Գործարարին հետագայում մեղադրանք առաջադրեցին նաև փողերի լվացման, հարկերը չվճարելու և խարդախություն կազմակերպելու հոդվածներով: Բայց, փաստաբանների պնդմամբ, այս մասով չի հաստատվել Կարապետյանի մասնակցությունը: Այս մեղադրաքով նրան կալանավորելու հիմնավոր կասկած Առաջին ատյանի ու Վերաքննիչ դատարաններն էլ չեն տեսել:
«Չնայած այս ռեպրեսիաների, չնայած օրենքով և իրավունքով զսպվելու իսպառ բացակայությանը, սակայն դատարանները գտան, որ այդ մասով հիմնավոր կասկած, նույնիսկ, առկա չէ, և դա հաստատվեց նաև վերաքննիչ ատյանում», - ասում է փաստաբան Արամ Վարդևանյանը:
Եթե տնտեսական մասով նրա մասնակցությունը չի ապացուցվել ինչու քրեական գործը չեն կարճում: Փաստաբաններն այս հարցի պատասխանը չունեն: Նրանց խոսքով՝ քննության առարկան, ըստ էության, եկեղեցին պաշտպանող տեսանյութն է: Այդ դեպքում ինչու գործը դատարան չի հասնում, ինչն են պարզում քննիչները: Ըստ պաշտպանների՝ իրենք էլ այդ հարցի պատասխանը չունեն:
«Մեղադրանքն, ըստ էության, կառուցված է զուտ վարույթի հանրային մասնակիցների գնահատողական դատողությունների վրա, ընդ որում, խիստ սուբյեկտիվ գնահատողական դատողությունների վրա»,- նշում է փաստաբան Արշակ Վարդանյանը:
Սամվել Կարապետյանի դեմ հարուցված գործն առաջին իսկ օրվանից փաստաբանները որակում են քաղաքական հետապնդում, շինծու և ապօրինություն: Իսկ այս ամբողջ իրավական գործընթացները՝ ֆեյսբուքյան արդարադատություն: Նրանք նկատի ունեն Փաշինյանի գրառումները գործարարի դեմ, որ սկսվեցին նրան ձերբակալելուց առաջ: Փաշինյանը հրապարակային սպառնացել էր ընդմիշտ պասիվացնել հոգևորականների բարեգործներին: Այս խոսքերից հետո Սամվել Կարապետյանը կալանավորվեց: