Կարապետյաններն ազդարարում են «Մեր ձևով» նոր շարժում սկսելու մասին

Կարապետյանները ազդարարում են «Մեր ձևով» նոր շարժում սկսելու մասին, որն էլ ամիսներ հետո պետք է դառնա գալիք ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացնող նոր քաղաքական ուժի հիմքը:
Կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին՝ «Տաշիր գրուպ» ընկերության փոխնախագահ Նարեկ Կարապետյանն է շարժումը ղեկավարելու:
«Վստահ լինելով, որ գալիք քաղաքական և ընտրական գործընթացում հայ ժողովուրդը մերժելու և իշխանությունից հեռացնելու է գործող փոքրիկ խմբակին, այս շարժման օգնությամբ մենք ջանում ենք միավորել ազգային ներուժը», - նշեց Նարեկ Կարապետյանը։
«Մեր ձևով»՝ այս ձևակերպմամբ Կարապետյանը իշխանական արշավից պաշտպանեց եկեղեցին, որից հետո կալանավորվեց՝ իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի մեղադրանքով:
Նախկինում Սամվել Կարապետյանը քաղաքական գործընթացներին չի մասնակցել, նրա աջակիցները այսօր էլ չեն պատասխանում՝ արդյոք կլինե՞ր այս նախաձեռնությունն ու քաղաքականություն մտնելու հայտը, եթե չլիներ քրեական հետապնդումը: Այլ անպատասխան հարցեր էլ մնացին՝ ո՞վ է ղեկավարելու ապագա կուսակցությունը, ո՞վ է լինելու վարչապետի թեկնածուն, եթե մասնակցելու են խորհրդարանական ընտրապայքարին: Անունն ի՞նչ է լինելու:
Հորեղբոր դերին անդրադառնալով՝ Նարեկ Կարապետյանն ասաց՝ Սամվել Կարապետյանն իրենց գաղափարական առաջնորդն է: Միլիարդատերը թե՛ Հայաստանի, թե՛ Ռուսաստանի քաղաքացի է: Վարչապետի թեկնածու լինել նա չի կարող հենց երկքաղաքացիության պատճառով:
«Հայաստանի քաղաքացիները իրավունք ունեն մասնակցել ընտրությունների որպես ընտրող, լինել գաղափարական առաջնորդ, այսինքն, նրա ծրագրերով, նրա գաղափարներով ենք մենք առաջ շարժվում», - ընդգծեց Նարեկ Կարապետյանը:
Թե՛ իշխանությունից են դժգոհ, թե՛ ընդդիմությունից, որի անարդարությունից առաջացած ատելությունը, ինչպես հայտարարեց Նարեկ Կարապետյանը՝ խանգարում է սառը դատողությանը. - «Եթե տեսնեինք քաղաքական դաշտում որևէ ուժ, ովքեր կարտացոլեին մեր գաղափարները, հնարավոր է այդ ժամանակ նայեինք այդ ուժի ուղղությամբ, բայց մենք չենք տեսնում: Մեր հասարակությանը քաղաքական ուժերը, այսպես ասած, կերակրում են ինչ-որ քաղաքական մոտիվներով, բայց մարդկանց կյանքի վրա դրա ազդեցությունը բավականին քիչ է»։
Դաշտի քաղաքական ուժերի հետ ապագա հնարավոր համագործակցության հարցն էլ նա ժամանակավրեպ համարեց: Նոր քաղաքական ուժը չի՞ լինելու «նախկիններ՝ նոր փաթեթավորմամբ»՝ հաշվի առնելով, որ հենց Սամվել Կարապետյանի եղբայրը՝ Կարեն Կարապետյանը եղել է ՀՀԿ անդամ, ղեկավարել է խորհրդարանում նույնանուն խմբակցությունը, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանության շրջանում եղել է աշխատակազմի ղեկավարը: Նարեկ Կարապետյանը իրենց վերաբերմունքը «նախկիններին» Սուրեն Կարայանի օրինակով ներկայացրեց, ինչպես ձևակերպեց՝ պրոֆեսիոնալների հետ աշխատելու են:
Շարժման մասնակիցների շարքում հարթակին էր նաև Կարայանը: Նա անդամագրված էր ՀՀԿ-ին, Սերժ Սարգսյանի նախագահության շրջանում տնտեսական զարգացման նախարար էր:
«Եղել են բավականին լավ ղեկավարներ, օրինակ՝ նախարարներ ենք լավ ունեցել, կոմիտեների ղեկավարներ ենք լավ ունեցել, որոնց կուզեինք ներգրավել», - ասաց Կարապետյանը:
Չնայած հավաքների ժամանակ, դատարանի առջև տեսնում ենք Սամվել Կարապետյանին աջակցելու եկած նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, բայց այսօր մոտ 20 հոգանոց խմբում Կարայանը միակն էր:
Թիմում է նաև վերջերս աշխատանքից հեռացված ՀԷՑ-ի տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը:
Այսօր նաև արտաքին քաղաքական հարցերի վրա կենտրոնացան: Քննադատում էին գործող իշխանության քաղաքականությունը: Իրենք ի՞նչ են առաջարկում՝ եթե գան իշխանության՝ Արցախի վերադարձի հարց կբարձրացնե՞ն, Փաշինյանի կնքած ի՞նչ փաստաթուղթ են չեղարկելու: Խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրման մասին կարծիք քաղաքական դաշտ մտնող շարժումը չի արտահայտել:
«Արցախցիների արժանապատիվ կյանքի հարցը, աշխատանքով ու բնակ ֆոնդով ապահովելու խնդիր ունեն, սկզբից այս պահին լուծենք այս հարցը հետո արդեն աշխատանքը տանենք մյուս ուղղություններով», - ասաց Նարեկ Կարապետյանը:
Ապաքաղաքական շարժմամբ, կարծում են, ավելի շատ մասնագետներ կարող են ներգրավել: Ծրագրեր են մշակելու՝ տնտեսության զարգացման, արտաքին քաղաքականության, ծնելիության խթանման, տաղանդավոր երիտասարդներին աջակցելու, Հայ Առաքելական Եկեղեցու և ազգային արժեքների պահպանության հարցերով։
Դրանցով էլ 4 ամսից քաղաքական հայտ կներկայացնեն. - «Եթե մարդուն ինչ-որ ձև չեն հավասարակշռում, նա մի օր կարող է որոշել, որ նա կառավարությունն է, մյուս օրը, որ Ազգային ժողովն է, մյուս օրը, որ գլխավոր էներգետիկն է, մյուս օրը, որ հոգևոր առաջնորդի նշանակողն է, այդպես կարող է հասնել «Մանկական Եվրատեսիլին»։ Հավասարակշռություններ են պետք մեր երկրում»։
Սամվել Կարապետյանի կալանավորման օրինակն աչքի տակ ունենալով հայտարարում էին՝ պատրաստ են ճնշումների: