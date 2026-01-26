Սաակաշվիլի․ «Վրաստանի բոլոր ձեռքբերումները կործանման շեմին են»

Անազատության մեջ գտնվող Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին Ֆեյսբուքում արված գրառմամբ անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացին՝ պնդելով, թե դա կարող է լրջորեն նվազեցնել Վրաստանի դերը տարածաշրջանում։
«Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, թե այսօր տարանցիկ ուղիները անցնում են Վրաստանով, բայց վաղն արդեն Հայաստանով են անցնելու, կործանում է այն ամենը, ինչին հասել էր Վրաստանը 90-ականներին և 2000-ականներին», - գրել է Սաակաշվիլին։
Վրաստանի նախկին նախագահի պնդմամբ՝ «Վրաստանը հայտնվել է ծանրագույն աշխարհքաղաքական փակուղում». - «Մոտ ապագայում այն հանգեցնելու է կամ Վրաստանի՝ որպես անկախ պետության վերացմանը, կամ էլ մաֆիոզ Իվանիշվիլիի աքցաններից ազատագրմանն ու սրընթաց զարգացման ուղի վերադարձին»։
