Ռուսաստանը վերադառնում է Վենետիկի Բիենալեի ցուցահանդես՝ չնայած սուր քննադատություններին

2022 թվականին Ուկրաինա ներխուժումից հետո առաջին անգամ Մոսկվան վերադառնում է Վենետիկի Բիենալեի միջազգային արվեստի ցուցահանդես՝ չնայած շաբաթներ շարունակվող սուր քննադատություններին։
Աշխարհի ամենահեղինակավոր ժամանակակից արվեստի միջոցառումներից մեկի կազմակերպիչները որոշել են, որ այցելուներին թույլ կտրվի մուտք գործել ռուսական տաղավար միայն չորս օրվա նախադիտումների ընթացքում։ Դրանից հետո՝ վեց ամիս տևողությամբ ցուցահանդեսի ընթացքում, որտեղ ներկայացված է գրեթե ամբողջ աշխարհը, մարդիկ ստիպված կլինեն ռուսական տաղավարը դիտել դրսից՝ դրա արտաքին պատերին պրոյեկտվող տեսանյութերով։
Քննադատները՝ ներառյալ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի կառավարությունը, հայտարարել են, որ Մոսկվային չպետք է նման տեսանելիություն տրամադրվի, քանի դեռ շարունակվում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմը։
Եվրոպական միությունը նույնպես միջամտել է վեճին՝ սպառնալով հետ վերցնել 2 միլիոն եվրոյի ֆինանսավորումը։
Բիենալեի նախագահ Պիետրանջելո Բուտաֆուկոն, այդուհանդերձ, պաշտպանել է Ռուսաստանի վերադարձը՝ նշելով, որ արվեստը պետք է մնա չեզոք տարածք՝ երկխոսության համար, առանց գրաքննության։
Բուռն քննադատությունից հետո Բիենալեի իրավաբանները հայտարարել են, որ ռուսական տաղավարը չի կարող բաց լինել լայն հանրության համար՝ Ռուսաստանի նկատմամբ գործող եվրոպական պատժամիջոցների պատճառով։
Չնայած սահմանափակումներին՝ Մոսկվան ողջունել է իր վերադարձը։
Մոտ 100 երկիր մասնակցում է 1895 թվականին հիմնադրված միջոցառմանը, դրանցից յոթը՝ առաջին անգամ։
Այս տարվա միջոցառումը տեղի կունենա մայիսի 9-ից մինչև նոյեմբերի 22-ը։