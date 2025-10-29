Ռուսաստանը փորձարկել է «Պոսեյդոն» գերտորպեդոն՝ միջուկային մարտագլխիկ կրելու ունակությամբ

Ռուսաստանը «մեծ հաջողությամբ» փորձարկել է «Պոսեյդոն» գերտորպեդոն, որը կարող է միջուկային մարտագլխիկ կրել: Այդ մասին հայտարարել է երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը:
ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի պաշտոնյաները «Պոսեյդոն»-ը բնութագրել են որպես հակահարվածային զենքի նոր կատեգորիա, որը կարող է առաջացնել ռադիոակտիվ օվկիանոսային ալիքներ՝ ափամերձ քաղաքներն անմարդաբնակ դարձնելով։
Պուտինը հավելել է, որ «Պոսեյդոն»-ի հզորությունը գերազանցել է «Սարմատ» միջմայրցամաքային հրթիռինը։
Օրեր առաջ, երբ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր միջուկային շարժիչ ունեցող «Բուրեվեստնիկ» անսահմանափակ հեռահարության թևավոր հրթիռի հաջող փորձարկման մասին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շեշտել էր՝ Վլադիմիր Պուտինը պետք է պատերազմը դադարեցնի, ոչ թե հրթիռներ փորձարկի: