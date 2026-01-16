Ռուսաստանը Խարկովում ոչնչացրել է խոշոր էներգետիկ օբյեկտ. քաղաքապետ

Ռուսական զորքերը ոչնչացրել են խոշոր էներգետիկ օբյեկտ Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Խարկովում, հայտարարել է քաղաքապետ Իգոր Տերեխովը: Արդյունքում հազարավոր բնակիչներն մնացել են առանց էլեկտրականության:
Տերեխովը չի հստակեցրել, թե կոնկրետ որ օբյեկտն է տուժել, սակայն հայտնել է, որ վթարային բրիգադներն աշխատում են շուրջօրյա:
Վերջին շաբաթվա ընթացքում ուկրաինական քաղաքներում էլեկտրաէներգիայի և ջեռուցման ու ջրամատակարարման ընդհատումները հաճախակիացել են:
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախօրեին տեղեկացրել է, որ Կիևը ևս հարվածների տակ է եղել, մայրաքաղաքում դպրոցական արձակուրդները երկարացվել են մինչև փետրվարի 1-ը:
Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոի փոխանցմամբ՝ հունվարի 9-ի հարձակումից հետո մոտ 300 բազմաբնակարան շենք մնացել է առանց ջերմության: