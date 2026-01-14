Սթիվ Ուիթքոֆը և Ջարեդ Քուշները պլանավորում են հանդիպել Պուտինի հետ Մոսկվայում. Bloomberg

ԱՄՆ նախագահի Դոնալդ Թրամփի հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվ Ուիթքոֆը և Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշները պատրաստվում են մեկնել Մոսկվա՝ հանդիպելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, հայտնում է Bloomberg News-ը՝ հղում անելով այս թեմային ծանոթ աղբյուրներին։
Ըստ հաղորդման՝ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ այս ամսվա ընթացքում, սակայն ծրագրերը վերջնական չեն, և ժամկետները կարող են հետաձգվել Իրանում առկա անկայունության պատճառով։
Այս տեղեկատվության վերաբերյալ Reuters-ի հարցմանը Սպիտակ տունը դեռևս չի արձագանքել։
Հաղորդագրությունում ասվում է, որ ԱՄՆ պաշտոնյաները Պուտինին և նրա թիմին կներկայացնեն խաղաղության առաջարկների վերջին նախագծերը, հավելելով, որ բանակցությունների ընթացքում ակնկալվում է անդրադառնալ ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի կողմից ցանկացած համաձայնագրի պահպանման անվտանգության երաշխիքներին, ինչպես նաև պատերազմից հետո Ուկրաինայի վերակառուցումը։