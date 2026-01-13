Մատչելիության հղումներ

Ռուսաստանը հարվածել է Կիևին, Խարկովին, ուկրաինական կողմը՝ Ռոստովի մարզին

Կիևը ռուսական հարվածներից հետո, հունվարի 10, 2026թ.
Ռուսական զորքերը երեքշաբթի վաղ առավոտյան հարձակումներ են սկսել Կիևի և Խարկովի վրա: Տեղական իշխանությունների հաղորդմամբ՝ հյուսիս-արևելյան Խարկով քաղաքում մեկ մարդ է զոհվել, երեքը՝ վիրավորվել:

Կիևի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Թիմուր Տկաչենկոն հայտարարել է, որ մայրաքաղաքը հրթիռակոծության է ենթարկվել: Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հավելել է, որ քաղաքում միացել են հակաօդային պաշտպանության համակարգերը:

Ռուսաստանի Ռոստովի մարզի նահանգապետ Յուրի Սլյուսարը, իր հերթին, հայտնել է, որ ռուսական ՀՕՊ համակարգերը փորձել են հետ մղել ուկրաինական օդային հարձակումը Տագանրոգի վրա: Հարվածի մասին մանրամասները ճշտվում են, գրել է նա Տելեգրամում:

