Ուկրաինայում էլեկտրամատակարարումը դեռևս չի վերականգնվել

Ռուսական հարվածների հետևանքները՝ Կիևում, հունվարի 12,2026թ.
Ռուսական հարվածների հետևանքները՝ Կիևում, հունվարի 12,2026թ.

Գիշերը Ուկրաինայի Օդեսայի մարզի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա ռուսական հարձակման հետևանքով էլեկտրաէներգիայի անջատումներ են տեղի ունեցել, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի խոշորագույն մասնավոր էներգետիկ ընկերությունը՝ DTEK-ը։

Հայտարարությունում նշվում է. «Հրետակոծության պատճառով շրջանում 33,500 ընտանիք առանց էլեկտրաէներգիայի է մնացել: Վնասը զգալի է։ Սարքավորումները վերականգնելու համար ժամանակ կպահանջվի»:

Նախօրեին էլ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտարարեց, որ ձմռան ցրտին Ուկրաինայի մայրաքաղաքում ավելի քան 1000 շենք մնացել է առանց ջեռուցման, քանի որ ռուսական հարվածների հետևանքով ենթակառուցվածքները վնասվել են:

Կլիչկոն ասել է, որ «վերականգնման աշխատանքները շարունակվում են, բայց իրավիճակը շարունակում է բարդ մնալ»։ Քանի որ առաջիկա օրերին սպասվում է զրոյից ցածր ջերմաստիճան, քաղաքապետը բնակիչներին կոչ է արել հնարավորության դեպքում ժամանակավորապես լքել քաղաքը։

