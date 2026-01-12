Ուկրաինայում էլեկտրամատակարարումը դեռևս չի վերականգնվել

Գիշերը Ուկրաինայի Օդեսայի մարզի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա ռուսական հարձակման հետևանքով էլեկտրաէներգիայի անջատումներ են տեղի ունեցել, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի խոշորագույն մասնավոր էներգետիկ ընկերությունը՝ DTEK-ը։
Հայտարարությունում նշվում է. «Հրետակոծության պատճառով շրջանում 33,500 ընտանիք առանց էլեկտրաէներգիայի է մնացել: Վնասը զգալի է։ Սարքավորումները վերականգնելու համար ժամանակ կպահանջվի»:
Նախօրեին էլ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտարարեց, որ ձմռան ցրտին Ուկրաինայի մայրաքաղաքում ավելի քան 1000 շենք մնացել է առանց ջեռուցման, քանի որ ռուսական հարվածների հետևանքով ենթակառուցվածքները վնասվել են:
Կլիչկոն ասել է, որ «վերականգնման աշխատանքները շարունակվում են, բայց իրավիճակը շարունակում է բարդ մնալ»։ Քանի որ առաջիկա օրերին սպասվում է զրոյից ցածր ջերմաստիճան, քաղաքապետը բնակիչներին կոչ է արել հնարավորության դեպքում ժամանակավորապես լքել քաղաքը։