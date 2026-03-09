Մատչելիության հղումներ

Ռուսաստանից Ադրբեջանի տարածքով հացահատիկ է ուղարկվել Հայաստան

Ռուսաստանից հացահատիկով բեռնված վագոնները Ադրբեջանի տարածքով այսօր ուղարկվել են Հայաստան:

ԱՊԱ-ն փոխանցում է՝ Հայաստան է ուղարկվել 488 տոննա հացահատիկով բեռնված 7 վագոն:

Այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանից Հայաստան Ադրբեջանի տարածքով տարանցմամբ արդեն ուղարկվել է ավելի քան 21 հազար տոննա հացահատիկ, նշել է ադրբեջանական աղբյուրը:

Անցած տարվա հոկտեմբերին նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ «Ադրբեջանը չեղարկել է Հայաստան ապրանքների տարանցման արգելքը»:

Արդեն նոյեմբերին Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան տեղափոխվեց ռուսական և ղազախական ծագման ցորեն:

Գաբալայում Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևն ու ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էլ նոյեմբերին քննարկել էին Ադրբեջանից Հայաստան նավթի ու նավթամթերքի արտահանման հարցը: Անցած դեկտեմբերին Խորհրդային Միության փլուզումից հետո առաջին անգամ Հայաստան ներկրվեց շուրջ 1300 տոննա ադրբեջանական բենզին:

Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի խոսքով՝ հացահատիկից, բիտումից ու հեղուկ գազից զատ, Հայաստանը քննարկում է Ադրբեջանի տարածքով ևս երկու տեսակի ապրանքի ներկրման հնարավորությունը: Նախարարը, սակայն, չէր հստակեցրել, թե կոնկրետ ինչ ապրանքների շուրջ են բանակցում Երևանն ու Բաքուն:

