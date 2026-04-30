ՌԴ ՊՆ շենքը Մոսկվայում, արխիվ

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի տարածքում արձանագրված նոր առաջխաղացման մասին։ Գերատեսչության փոխանցմամբ՝ ռուսական զորքերին հաջողվել է վերահսկողություն հաստատել Սումիի մարզի Կորչակովկա և Դոնեցկի մարզի Նովոալեքսանդրովկա բնակավայրերի նկատմամբ։

«Ռուսական զորքերի ակտիվ առաջխաղացումը Սումիի մարզում հնարավորություն է տալիս պետական սահմանից հետ մղել ուկրաինական ուժերին», - հայտարարում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը։

Ռուսական կողմը պնդում է, թե նման գործողություններով «ընդլայնում է սահմանի երկայնքով ձևավորվող անվտանգության գոտին»։

