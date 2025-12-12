Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը հայտարարել է, որ դատի է տվել Euroclear-ին

Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկը հայտարարել է, որ Եվրամիության կողմից իր ակտիվներն օգտագործելու ծրագրերն անօրինական են: Առանձին հայտարարությամբ՝ Կենտրոնական բանկը նշել է, որ Մոսկվայի Արբիտրաժային դատարան հայց է ներկայացրել՝ ընդդեմ Բրյուսելում տեղակայված Euroclear ֆինանսական հաստատության, որը տիրապետում է ակտիվների մեծ մասին: Բանկի խոսքով՝ պատճառը «վնասաբեր գործողություններ են, որոնք ազդում են իր միջոցներն ու արժեթղթերը տնօրինելու հնարավորության վրա»:
«Ռուսաստանի Բանկի ակտիվների ուղղակի կամ անուղղակի օգտագործման մեխանիզմներն, ինչպես նաև Ռուսաստանի Բանկի ակտիվների ցանկացած այլ ձևով չարտոնված օգտագործումն ապօրինի է և հակասում է միջազգային իրավունքին, այդ թվում՝ խախտելով ակտիվների անձեռնմխելիության սկզբունքները», — հայտարարել է բանկը։
Euroclear-ն առայժմ չի արձագանքել:
ԵՄ-ն պլանավորում է ռուսական սառեցված ակտիվներն օգտագործել Ուկրաինային օգնելու համար: