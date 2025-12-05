Մեծ Բրիտանիան ծրագրում է Ուկրաինային փոխանցել 8 մլրդ ֆունտ ստեռլինգի ռուսական ակտիվները

Մատչելիության հղումներ

Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը ծրագրում է Ուկրաինային փոխանցել 8 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգի ռուսական ակտիվները, որոնք երկրում սառեցվել են 2022 թվականին լայնամասշտաբ պատերազմի սկսվելուց ի վեր, հաղորդում է The Times-ը:

Միաժամանակ, ըստ բրիտանական կառավարությունում պարբերականի աղբյուրի, միջոցների ապաարգելափակման և Կիևին փոխանցման ճշգրիտ մեխանիզմը դեռևս համաձայնեցված չէ:

Միացյալ Թագավորության արտգործնախարար Իվետ Քուփերը պաշտպանել է սառեցված միջոցների օգտագործման գաղափարը՝ կարծիք հայտնելով, որ Ուկրաինայի «նշանակալի ֆինանսավորումը» կարող է Ռուսաստանին մղել բանակցությունների:

Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից հետո արևտյան երկրներում սառեցվել են ՌԴ կենտրոնական բանկի շուրջ 260 մլրդ եվրոյի ակտիվներ: Այդ միջոցների մեծ մասը՝ շուրջ 193 մլրդ դոլար, պահվում է Բելգիայում Euroclear դեպոզիտարիայի հաշիվներում: Եվրոպական երկրները քննարկում են այդ միջոցների՝ Ուկրաինային օգնելուն ուղղելու հնարավորությունը արդեն մոտ չորս տարի:

Վերջին շաբաթներին Եվրոպայում քննարկվում է նաև Կիևին ռուսական ակտիվների գրավադրմամբ 140 մլրդ դոլարի «ռեպարացիոն վարկ» տրամադրելու գաղափարը, ինչին կտրականապես դեմ է Բելգիան՝ զգուշանալով Ռուսաստանի կողմից հնարավոր իրավական պահանջներից:

Ռուսաստանը Եվրամիության կողմից իր ակտիվների հետ անօրինական գործողությունների դեպքում սպառնում է «կոշտ արձագանքով»:


