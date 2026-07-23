Ռուսաստանի հարվածների հետևանքով Ուկրաինայում զոհեր կան

Զապորոժիեի մարզում գնդակոծության հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, հայտնել է Զապորոժիեի մարզի ղեկավար Իվան Ֆյոդորովը։ Նրա տվյալներով՝ Ռուսաստանը զանգվածային հարված է հասցրել մարզին՝ կիրառելով անօդաչու թռչող սարքեր և հրետանի։ Նա նաև հայտնել է ենթակառուցվածքային օբյեկտների ավերման վերաբերյալ 78 հաղորդման մասին։
Խարկովի մարզում ռուսական գնդակոծությունների հետևանքով տուժել է առնվազն 11 մարդ, հայտնել է մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովը։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ մարզում երկու երիտասարդ են զոհվել պայթուցիկ սարքի պայթյունի հետևանքով։ Ռազմական գործողությունների պատճառով շուրջ 245 մարդ օգնության համար դիմել է տարհանման կետ։
Խերսոնի մարզում Ռուսաստանի զինված ուժերի գնդակոծությունների հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, ևս 20-ը՝ վիրավորվել, հայտնել է մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Պրոկուդինը։ Նրա տվյալներով՝ հարվածների տակ են հայտնվել մի քանի տասնյակ բնակավայրեր։
Սումիի մարզում ռուս զինվորականները հարվածել են բենզալցակայաններից մեկին։ Հարվածների տակ է հայտնվել նաև Օդեսան, որտեղ վնասվել են ենթակառուցվածքային օբյեկտներ, մասնավոր տներ։
Անցած գիշեր, ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի օդային ուժերի տվյալների, Ռուսաստանը Ուկրաինայի ուղղությամբ արձակել է «Իսկանդեր-Մ» բալիստիկ հրթիռ, մի քանի թևավոր և կառավարվող հրթիռներ, ինչպես նաև ավելի քան 154 ԱԹՍ։