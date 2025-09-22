Մատչելիության հղումներ

Ռուսական կողմը հաղորդում է Ուկրաինայի հարվածների հետևանքով զոհերի մասին:

Ըստ Բելգորոդի մարզպետ Վյաչեսլավ Գլադկովի՝ այստեղ զոհվել է երեք անձ, կա ինը վիրավոր:

Ուկրաինայի Զապորոժեի մարզում՝ ռուսական ուժերի կողմից վերահսկվող տարածքների կառավիչ նշանակված Եվգենի Բալիցկին հայտնել է, որ ուկրաինական հրետանու հարվածը սպանել է մեկ մարդու և վիրավորել տասնչորսի, այդ թվում՝ երեխաների:

Պատերազմի պայմաններում անկախ աղբյուրներին չի հաջողվում ստուգել ներկայացված մարտական զեկույցները:

Բռնակցված Ղրիմից հայտնել են երեք զոհի և տասնվեց վիրավորի մասին:

Ուկրաինական կողմը մեկնաբանություններ չի արել:

