Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսները Չեռնիգովում երկու հրշեջի են վիրավորել, ուկրաինացիները Ղրիմում երեք ուղղաթիռ են ոչնչացրել

Ուկրաինա - Չեռնիգովի մարզում հրշեջը պայքարում է ռուսական զինուժի հարվածին հետևած հրդեհի դեմ, 15-ը սեպտեմբերի, 2025թ.
Ուկրաինա - Չեռնիգովի մարզում հրշեջը պայքարում է ռուսական զինուժի հարվածին հետևած հրդեհի դեմ, 15-ը սեպտեմբերի, 2025թ.

Գիշերը ռուսական զորքերը «կրկնակի հարվածով» հարձակվել են ուկրաինացի հրշեջների վրա: Արդյունքում, ինչպես հաղորդում է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը, Չեռնիգովի մարզի հյուսիսում երկու փրկարարներ մարմնական վնասվածքներ են ստացել:

Ուկրաինայի այս մարզում սա արդեն երկրորդ դեպքն է շաբաթվա ընթացքում, երբ ռուսական զորքերը հարված են հասցնում նախորդ գրոհի հետևանքները վերացնող հրշեջներին, փոխանցել է տարածաշրջանի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Վլադիսլավ Չաուսը:

Ուկրաինայի Ռազմաօդային ուժերի տվյալներով՝ լույս կիրակի գիշերը ռուսական զինուժը երկիրը գրոհել է 54 հարվածային անօդաչու թռչող սարքերով, որոնք 8 վայրում 21 հարված են հասցրել թիրախներին: Այս գիշերային հարձակումն ամենանվազ զանգվածայիններից էր վերջին ամիսների ընթացքում, երբ Ռուսաստանն ուժգնացրել է հարվածները Ուկրաինային՝ գրեթե ամեն գիշեր կիրառելով հարյուրավոր հարվածային անօդաչուներ և տարբեր տիպի հրթիռներ:

Ուկրաինական հետախուզությունը, իր հերթին, հայտարարել է «Ուրվականներ» հատուկ ստորաբաժանման կողմից Ղրիմում ռուսական երեք Մի-8 ուղղաթիռ և «Նեբո-ՈՒ» ռադիոտեղորոշիչ կայանի ոչնչացման մասին:

2022 թվականից Ղրիմի թերակղզու տարածքը գործնականում ամեն օր գրոհում են անօդաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ: Դեպքերի մեծ մասում Ռուսաստանի իշխանությունները չեն հաղորդում Ղրիմում ռազմական օբյեկտների խոցման մասին, եթե նույնիսկ այդ տեղեկատվությունը հաջողվում է ստուգմամբ հաստատել:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG