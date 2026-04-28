Ռուբիո․«Իրանը Հորմուզի նեղուցն օգտագործում է որպես տնտեսական միջուկային զենք»

«Իրանը Հորմուզի նեղուցն օգտագործում է որպես տնտեսական միջուկային զենք», -Fox News-ի հետ զրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։
Նրա խոսքով՝ Իրանի իշխանությունները անգամ հպարտանում են, որ որպես պատանդ են պահում համաշխարհային էներգետիկ պաշարների 20-ից 25 տոկոսը։
«Պատկերացրեք, թե ինչ կլինի, եթե նրանք միջուկային զենք ունենան։ Այդ դեպքում ողջ տարածաշրջանը կհայտնվի պատանդի կարգավիճակում», - ասել է Ռուբիոն։
Նախքան փետրվարի 28-ին Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական համատեղ ավիահարվածների մեկնարկը Հորմուզի նեղուցով անցնում էր համաշխարհային էներգետիկ մատակարարումների 20 տոկոսը։
