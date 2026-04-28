Բեսենթը զգուշացնում է Իրանում բենզինի պակասի մասին

U.S. Treasury Secretary Bessent testifies on President Trump's FY2027 budget request, in Washington
ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը հայտարարել է, որ Իրանը կանգնած է բենզինի անխուսափելի պակասի առջև:

X-ում արված այսօրվա կարճ գրառման մեջ Բեսենթը գրել է. «Մինչ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ-ի) ողջ մնացած առաջնորդները թակարդված են, ինչպես կոյուղու խողովակում խեղդվող առնետները, Իրանի հնացած ու անկայուն նավթարդյունաբերությունը սկսում է դադարեցնել արտադրությունը՝ շնորհիվ ԱՄՆ շրջափակման»։

Իրանի նավթային ոլորտն արդեն իսկ լուրջ ճնշման տակ է շաբաթներ շարունակվող արտահանման խափանումների պատճառով, որոնք առաջացել են ԱՄՆ-ի կողմից իրանական նավահանգիստների շրջափակման հետևանքով՝ ի պատասխան Թեհրանի կողմից կարևորագույն Հորմուզի նեղուցի շարունակական փակման։



