Բեսենթը զգուշացնում է Իրանում բենզինի պակասի մասին

ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը հայտարարել է, որ Իրանը կանգնած է բենզինի անխուսափելի պակասի առջև:
X-ում արված այսօրվա կարճ գրառման մեջ Բեսենթը գրել է. «Մինչ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ-ի) ողջ մնացած առաջնորդները թակարդված են, ինչպես կոյուղու խողովակում խեղդվող առնետները, Իրանի հնացած ու անկայուն նավթարդյունաբերությունը սկսում է դադարեցնել արտադրությունը՝ շնորհիվ ԱՄՆ շրջափակման»։
Իրանի նավթային ոլորտն արդեն իսկ լուրջ ճնշման տակ է շաբաթներ շարունակվող արտահանման խափանումների պատճառով, որոնք առաջացել են ԱՄՆ-ի կողմից իրանական նավահանգիստների շրջափակման հետևանքով՝ ի պատասխան Թեհրանի կողմից կարևորագույն Հորմուզի նեղուցի շարունակական փակման։