Տարածաշրջան

Բաքվում պահվող հայ գերիների շրջանում եղել են ինքնասպանության փորձեր. Սիրանուշ Սահակյան

Լրացված
Եվրոպական դատարանում գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյան, արխիվ
Եվրոպական դատարանում գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյան, արխիվ

«Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների շրջանում եղել են ինքնասպանության փորձեր», - «Ազատությանն» այսօր փոխանցեց Եվրոպական դատարանում գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը:

Իրավապաշտպանի խոսքով՝ գերիները օրերս հեռախոսազրույց են ունեցել իրենց հարազատների հետ, որոնց ժամանակ էլ հայտնի է դարձել ինքնասպանության փորձերի մասին: Առանց անուններ հնչեցնելու Սահակյանը միայն տեղեկացրեց, որ ինքնասպանության փորձ իրականացնողները եղել են ոչ թե Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության, այլ մյուս գերիների շրջանում:

«Ցավոք, չեմ կարող որոշակիացնել ... Այսինքն՝ Կարմիր Խաչի այցելությունների դադարից հետո նման փորձեր են եղել, կրկնվել են, ինչը ցույց է տալիս ուղղակի կապը Կարմիր Խաչի գործունեության դադարեցման, մեկուսացվածության և մարդկային տառապանքների հետ», - ընդգծեց իրավապաշտպանը:

Եվրոպական դատարանում գերիների շահերի պաշտպանն ահազանգում է՝ գերիները շուրջ երկու ամիս է հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ, որևէ միջազգային անկախ կառույց նրանց չի տեսակցել: Նրանց պահման, առողջական ու հոգեբանական վիճակի մասին տեղեկություն չկա:

Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները վերջին անգամ հայ գերիներին տեսակցել էին հունիսին: Միջազգային այս կառույցն այսօրվանից Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով վերջնականապես դադարեցրեց իր գործունեությունը Բաքվում:

«Այս օրերին տեղի են ունեցել հեռախոսազանգեր, և ընտանիքները մեզ փոխանցեցին, որ այդ զրույցների միջոցով արդեն իսկ նրանց համար նկատելի են եղել առողջական լուրջ խնդիրներ և իհարկե հոգեբանական ծանր վիճակ: Հուսալքությունը խորանում է», - ընդգծեց Սիրանուշ Սահակյանը:

Շուրջ մեկ ամիս է անցել Բաքվի բանտում պահվող 23 հայ գերիների ազատ արձակման հարցով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունից ու խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումից հետո, սակայն այս հարցում որևէ տեղաշարժ չկա: Թեև կողմերը հայտարարում են, որ խաղաղությունն արդեն հաստատված է, սակայն Բաքվի բանտերում 23 հայ գերիների ու նրանց հարազատների տառապանքները շարունակվում են:

Օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ երկկողմ հանդիպմանը Դոնալդ Թրամփն անձամբ խոստացավ 23 քրիստոնյա գերիների հարցով դիմել Ադրբեջանի նախագահին. - «Այսպիսով, Դուք ասում եք, որ 23 քրիստոնյաներ են այնտեղ պահվում, ես նրան կխնդրեմ, կարծում եմ՝ նա դա կանի իմ համար»:

Արդյո՞ք ԱՄՆ նախագահն այս հայտարարությունից հետո դիմել է Ադրբեջանի նախագահին՝ հորդորելով ազատ արձակել Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիներին, ներառյալ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը: Պաշտոնական տեղեկատվություն չկա: Հստակ չէ նաև՝ արդյոք Դոնալդ Թրամփի այս հայտարարությունից հետո քննարկում տեղի ունեցե՞լ է Ադրբեջանի և Հայաստանի պաշտոնյաների միջև:

Սակայն «Հրապարակ» -ն այսօր գրել է, որ Թրամփի հայտարարությունից հետո գերիների հարցը օգոստոսի 30-ին քննարկել են Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը և Իլհամ Ալիևի խորհրդական Հիքմեթ Հաջիևը: Ընդ որում, ըստ լրատվամիջոցի, հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ։ «Հրապարակ»-ի փոխանցմամբ՝ Հաջիևն ասել է, որ Ադրբեջանը չի կարողանա կատարել Թրամփի պահանջը և ազատ արձակել բոլոր հայ բանտարկյալներին ու ռազմագերիներին։ Նա նաև դժգոհություն է հայտնել, որ Հայաստանի ներկայացուցիչը Վաշինգտոնում օգտագործել է «քրիստոնյա բանտարկյալներ» արտահայտությունը, ասելով, թե «դա վնասում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը»։

Արդյո՞ք եղել է նման հեռախոսազրույց Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի և Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականի միջև. Անվտանգության խորհրդի գրասենյակից «Ազատությանը» փոխանցեցին, որ չեն տիրապետում նման տեղեկատվության:

