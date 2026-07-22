«Ռոսավիացիան» սահմանափակել է թռիչքների բարձրությունը Մոսկվայի օդանավակայանների շրջանում ԱԹՍ-ների հարձակման պատճառով

«Ռոսավիացիան» Մոսկվայի օդանավակայանների շրջանում քաղաքացիական օդանավերի թռիչքների առավելագույն բարձրությունը 8550 մետրից նվազեցրել է մինչև 4900 մետր։ Բացի այդ, արգելվել են տարանցիկ թռիչքները։
Այս մասին ծանուցումը «Կոմերսանտ»-ը հայտնաբերել է Ավիանավիգացիոն տեղեկատվության կենտրոնի տեղեկագրում։
Սահմանափակումները գործում են Մոսկվայի միացյալ դիսպետչերական շրջանի սահմաններում, որի մեջ մտնում են Շերեմետևո, Վնուկովո և Դոմոդեդովո օդանավակայանները։
«Կոմերսանտ»-ի աղբյուրների փոխանցմամբ՝ սահմանափակումները սահմանվել են Պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ՝ անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների հաճախակիացման պատճառով։
«Ռոսավիացիան» հաստատել է փոփոխությունները՝ հավելելով, որ դրանք գործելու են հուլիսի 11-ից մինչև օգոստոսի 12-ը։ «Միջոցներն ընդունվել են թռիչքների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով», նշել են գերատեսչությունում։
«Կոմերսանտ»-ի որոշ աղբյուրներ չեն բացառել, որ այս սահմանափակումները կարող են պահպանվել մինչև պատերազմի ավարտը և տարածվել նաև այլ տարածաշրջանների վրա։
Թռիչքների առավելագույն բարձրության նվազեցումը թույլ կտա օդանավերին արագացված կարգով վայրէջք կատարել մոտակա օդանավակայանում, սակայն կավելանան վառելիքի ծախսը և թռիչքի տևողությունը։
«Կոմերսանտ»-ի զրուցակիցները նաև կարծում են, որ թույլատրելի թռիչքային բարձրության նվազեցումը մեծացնում է թռչունների հետ բախման վտանգը։