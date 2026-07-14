Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուկրաինական ԱԹՍ-ները հարվածել են Ռուսաստանի երկու նավթավերամշակման համալիրների

Ռուսաստանի Թաթարստան քաղաքում գտնվող Նիժնեկամսկի նավթավերամշակման գործարանի վրա հարվածի հետևանքները, արխիվ
Ռուսաստանի Թաթարստան քաղաքում գտնվող Նիժնեկամսկի նավթավերամշակման գործարանի վրա հարվածի հետևանքները, արխիվ

Ուկրաինական անօդաչուները հարձակվել են Կրասնոդարի երկրամասի Աֆիպսկի նավթավերամշակման գործարանի և Բաշկորտոստանում գտնվող «Գազպրոմ նեֆտեխիմ Սալավատ» համալիրի վրա։ Հաղորդվում է նաև, որ հնարավոր հարված է հասցվել Սալավատում գտնվող «Ռոսնեֆտ-Օպտ» նավթաբազային։

Կրասնոդարի օպերատիվ շտաբը հաստատել է Աֆիպսկի ՆՎԳ-ում բռնկված հրդեհի մասին տեղեկությունը։ Պաշտոնական տվյալներով՝ անօդաչուների բեկորներն ընկել են 16 հասցեում։ Տուժել է մեկ մարդ, վնասվել են առանձնատներ, բազմաբնակարան շենքի բնակարան և երկաթուղային անցման շինություն։

Բաշկորտոստանում, ուկրաինական OSINT աղբյուրների տվյալներով, հրդեհ է բռնկվել Ռուսաստանի խոշորագույն նավթավերամշակման և նավթաքիմիական համալիրներից մեկում՝ «Գազպրոմ նեֆտեխիմ Սալավատում»։ Նախնական տեղեկություններով՝ վնասվել են նավթի առաջնային վերամշակման կայանքն ու բարձր խտության պոլիէթիլենի արտադրամասը։

Բաշկորտոստանի ղեկավար Ռադի Խաբիրովը հաստատել է Սալավատի արդյունաբերական գոտու վրա հարձակումը՝ նշելով, որ կան անօդաչուների բեկորների անկումից առաջացած ծխի մի քանի օջախներ։

Ուկրաինական աղբյուրները նաև հայտնում են, որ Կերչում հրդեհ է բռնկվել էներգակամրջի հատվածում, իսկ Ազովի ծովում կրկին հարձակման են ենթարկվել Ռուսաստանի «ստվերային նավատորմի» տանկերներ։

XS
SM
MD
LG