Մարտի 1-ը բոլոր մանրամասներով բացահայտված է, Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է նստի. Փաշինյան

Մարտի 1-ը հարյուր տոկոսով ու բոլոր մանրամասներով բացահայտված է, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է նստի, քարոզարշավի 7-րդ օրը Աջափնյակում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
Գործի բացահայտման մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր նաև խորհրդարանական ընտրությունների նախորդ՝ 2021-ի քարոզարշավին, մինչ օրս, սակայն, այս գործով որևէ մեկը չի դատապարտվել, մեղավոր չի ճանաչվել։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու նախկին ենթակաները 2021 -ին արդարացվեցին՝ Սահմանադրական դատարանի որոշման հիմքով, որով Բարձր դատարանը հակասահմանադրական էր ճանաչել Քոչարյանին առաջադրված՝ սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքը:
Վճռաբեկը բեկանեց այս որոշումը, գործն ուղարկեց նոր քննության, որով Քոչարյանին ու նրա նախկին ենթականերին արդեն մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունները անցնելու հոդվածով: Այս հոդվածի համար սահմանված վաղեմության ժամկետն անցել է: Օրեր առաջ, սակայն, Գլխավոր դատախազը Ազգային ժողովում հայտարարել էր, թե փաստերը «հիմք են տալիս կարծիք հայտնել», որ այս դեպքում «գործ ունենք բռնությամբ զուգորդված՝ իշխանական լիազորությունների անցման հետ, որն անժամկետ հանցագործություն է»:
Անդրադառնալով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Փաշինյանը հայտարարեց ՝ «նա շատ կարդացած, քիչ հասկացած մարդ է, իսկ նրա քաղաքական անփառունակությունը դրա վառ ապացույցն է»:
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայ ազգային կոնգրեսը ևս մասնակցում է հունիսին կայանալիք Ազգային ժողովի ընտրություններին: Վարչապետի թեկնածուն Լևոն Զուրաբյանն է: