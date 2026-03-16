Ռոբերտ Քոչարյանը «Հայաստան» դաշինքով կմասնակցի խորհրդարանական ընտրություններին

Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Դաշնակցության և «Առաջ» կուսակցության հետ միասին, «Հայաստան» դաշինքով կմասնակցի հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին: Այս մասին հայտարարեց ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը Մարզահամերգային համալիրում կազմակերպված հանդիսավոր միջոցառմանը:
Իր վերջին ասուլիսում էլ Ռոբերտ Քոչարյանը չէր թաքցրել՝ վարչապետի հավանական թեկնածուն ինքն է, բայց վերջնական որոշման մասին կհայտարարեն սոցհարցումներից հետո. «Ես ինքս որպես մի առաջնորդ, որը ընդունակ է, արել է մի երկու անգամ, ճգնաժամային իրավիճակում բավականին լուրջ հաջողությունների հասել է և կարող է դա անել երրորդ անգամ: Սա պետք է մեր մեսիջը լինի մեր ընտրողներին»: