Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռոբերտ Քոչարյանը «Հայաստան» դաշինքով կմասնակցի խորհրդարանական ընտրություններին

Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Դաշնակցության և «Առաջ» կուսակցության հետ միասին, «Հայաստան» դաշինքով կմասնակցի հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին: Այս մասին հայտարարեց ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը Մարզահամերգային համալիրում կազմակերպված հանդիսավոր միջոցառմանը:

Իր վերջին ասուլիսում էլ Ռոբերտ Քոչարյանը չէր թաքցրել՝ վարչապետի հավանական թեկնածուն ինքն է, բայց վերջնական որոշման մասին կհայտարարեն սոցհարցումներից հետո. «Ես ինքս որպես մի առաջնորդ, որը ընդունակ է, արել է մի երկու անգամ, ճգնաժամային իրավիճակում բավականին լուրջ հաջողությունների հասել է և կարող է դա անել երրորդ անգամ: Սա պետք է մեր մեսիջը լինի մեր ընտրողներին»:

XS
SM
MD
LG