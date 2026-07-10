Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ՌԴ-ն մեծացրել է «հրթիռների և ԱԹՍ-ների հարվածների ինտենսիվությունը» քաղաքացիական տարածքների վրա

Խարկով, Արխիվ
Խարկով, Արխիվ

Ռուսաստանը թիրախավորել է ուկրաինական բնակավայրերը։

Խարկովի մարզի Վալկի քաղաքում հարձակման հետևանքով զոհվել է 50-ամյա կին, ևս երեք մարդ վիրավորվել։

Ուկրաինայի զինուժի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին հայտարարել է, թե վերջին ամիսներին Ռուսաստանի հարձակումները կիսով չափ նվազել են։ «Առաջխաղացման տեմպի առումով երկու կողմն էլ գործնականում հավասարության են հասել», - ասել է նա՝ հավելելով. «Միևնույն ժամանակ, թշնամուն չպետք է թերագնահատել։ Մենք դեռ շատ հեռու ենք պատերազմի վճռորոշ կետից»։

Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի (ISW) տվյալներով՝ ապրիլին և մայիսին Ուկրաինան ազատագրել է 403 քառակուսի կիլոմետր, ինչը վկայում է ռուսական հարձակման դանդաղման մասին՝ 2025 թվականի վերջից ի վեր։

Սիրսկին նաև ասել է, որ Ռուսաստանը մեծացրել է «իր հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների ինտենսիվությունը» քաղաքացիական տարածքների վրա։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Reuters․ Սարատովի նավթավերամշակման գործարանը դադարեցրել է աշխատանքը ԱԹՍ-ների հարվածներից հետո

Տվերի մարզում, Ստավրոպոլի երկրամասում ԱԹՍ-ների հարձակումներից հետո այրվել են նավթաբազաներ, Ազովի ծովում վնասվել է 2 լցանավ

Ուկրաինան հարվածել է ՌԴ-ի նավթավերամշակման գործարաններին, ռազմական օդանավակայանին և լցանավերին

ԱԹՍ-ների հարձակում՝ Կալուգայի մերձակայքի նավթավերամշակման գործարանի վրա

Ուկրաինական ԱԹՍ-ները հարվածել են Յարոսլավլի նավթավերամշակման գործարանին

ՌԴ-ն ընդդեմ Ուկրաինայի կիրառել է ավելի քան 70 հրթիռ, գրեթե 500 ԱԹՍ. Ուկրաինայի զինված ուժեր

Ռուսական ԱԹՍ-ների հարձակումից Ուկրաինայում մեկ ընտանիքի երեք անդամներ են զոհվել

XS
SM
MD
LG