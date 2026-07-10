ՌԴ-ն մեծացրել է «հրթիռների և ԱԹՍ-ների հարվածների ինտենսիվությունը» քաղաքացիական տարածքների վրա

Ռուսաստանը թիրախավորել է ուկրաինական բնակավայրերը։
Խարկովի մարզի Վալկի քաղաքում հարձակման հետևանքով զոհվել է 50-ամյա կին, ևս երեք մարդ վիրավորվել։
Ուկրաինայի զինուժի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին հայտարարել է, թե վերջին ամիսներին Ռուսաստանի հարձակումները կիսով չափ նվազել են։ «Առաջխաղացման տեմպի առումով երկու կողմն էլ գործնականում հավասարության են հասել», - ասել է նա՝ հավելելով. «Միևնույն ժամանակ, թշնամուն չպետք է թերագնահատել։ Մենք դեռ շատ հեռու ենք պատերազմի վճռորոշ կետից»։
Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի (ISW) տվյալներով՝ ապրիլին և մայիսին Ուկրաինան ազատագրել է 403 քառակուսի կիլոմետր, ինչը վկայում է ռուսական հարձակման դանդաղման մասին՝ 2025 թվականի վերջից ի վեր։
Սիրսկին նաև ասել է, որ Ռուսաստանը մեծացրել է «իր հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների ինտենսիվությունը» քաղաքացիական տարածքների վրա։
Տվերի մարզում, Ստավրոպոլի երկրամասում ԱԹՍ-ների հարձակումներից հետո այրվել են նավթաբազաներ, Ազովի ծովում վնասվել է 2 լցանավ