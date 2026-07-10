Reuters․ Սարատովի նավթավերամշակման գործարանը դադարեցրել է աշխատանքը ԱԹՍ-ների հարվածներից հետո

Ռուսաստանում Սարատովի նավթավերամշակման գործարանը անորոշ ժամկետով դադարեցրել է աշխատանքը ուկրաինական անօդաչուների հերթական հարվածից հետո, հայտնում է Reuters-ը՝ հղում անելով իրավիճակին ծանոթ երկու աղբյուրի։
Գործակալության աղբյուրների փոխանցմամբ՝ անօդաչուները հարվածել են գործարանի նավթի առաջնային վերամշակման CDU-6 կայանքին, որը օրական մինչև 20 հազար տոննա հումք էր վերամշակում։ Reuters-ի տվյալներով՝ դա այդ տեսակի միակ կայանքն էր Սարատովի ՆՎԳ-ում։
Սարատովի մարզպետ Ռոման Բուսարգինը հուլիսի 8-ին հաստատել էր, որ ԱԹՍ-ի հարվածի հետևանքով վնասվել են «քաղաքացիական ենթակառուցվածքի օբյեկտներ», սակայն մանրամասներ չէր հայտնել։
Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել էր, որ հուլիսի 8-ին հարվածի տակ է հայտնվել հենց «Ռոսնեֆտին» պատկանող Սարատովի նավթավերամշակման գործարանը։ Լայնածավալ պատերազմի մեկնարկից հետո այս օբյեկտը բազմիցս է հարվածների թիրախ դարձել։
Reuters-ի հարցմանը «Ռոսնեֆտը» չի պատասխանել։