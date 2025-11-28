Պուտինը հաջորդ շաբաթվա առաջին կեսին կընդունի Ուիթքոֆին. Կրեմլ

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաջորդ շաբաթվա առաջին կեսին կընդունի ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆին, հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը:
Նա հավելել է, որ Կրեմլը ճշգրիտ ամսաթիվը կհայտարարի ավելի ուշ:
Պեսկովն այսօր տեղեկացրել է նաև, որ Վաշինգտոնը Մոսկվային է փոխանցել Ժնևում ամերիկյան և ուկրաինական խորհրդակցությունների արդյունքում համաձայնեցված Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու ծրագրի հիմնական պարամետրերը:
Սպիտակ տունը հայտարարել էր, որ Ժնևում կայացած բանակցությունները Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հետ «զգալի առաջընթաց» են գրանցել՝ ուղղված Ուկրաինայում պատերազմն ավարտելուն և հանգեցրել են «թարմացված ու հստակեցված» շրջանակային փաստաթղթի, որը, ըստ Վաշինգտոնի, «ամբողջությամբ կապահովի» Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և կնպաստի արդար խաղաղությանը։