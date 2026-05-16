Պուտինը եկող շաբաթ կայցելի Չինաստան

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մայիսի 19-20-ը կայցելի Չինաստան, հաղորդում են Կրեմլից:
Այցը կատարվում է երկու երկրների միջև Բարիդրացիության, բարեկամության և համագործակցության մասին պայմանագրի ստորագրման 25-ամյակի կապակցությամբ:
Վլադիմիր Պուտինը և Սի Ծինփինը կքննարկեն երկկողմ հարաբերությունների հարցեր, Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև գործընկերության և ռազմավարական փոխգործողության հետագա խորացման ուղիները, մտքեր կփոխանակեն միջազգային և տարածաշրջանային հիմնախնդիրների շուրջ, ասված է հաղորդագրությունում:
Բանակցությունների արդյունքներով երկու պետությունների ղեկավարները կստորագրեն համատեղ հայտարարություն և այլ փաստաթղթեր:
Այս շաբաթ Պեկին էր այցելել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը: