Էրդողանը վաղը հեռախոսազրույց է ծրագրում Պուտինի հետ

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ ակնկալում է նոյեմբերի 24-ին հեռախոսազրույց ունենալ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ:
ТАСС լրատվական գործակալության փոխանցմամբ՝ Յոհաննեսբուրգում, որտեղ մասնակցում էր Մեծ քսանյակի գագաթնաժողովին, ասուլիսի ժամանակ Էրդողանն ասել է. - «Այս շաբաթ իմ հյուրն էր պարոն Զելենսկին: Վաղը ես հեռախոսազրույց եմ ունենալու պարոն Պուտինի հետ»:
Թուրքիայի նախագահը նշել է, որ Մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի ժամանակ երկկողմ հանդիպումներում մանրամասն քննարկել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմը, գնահատել իրավիճակը և հնարավոր անելիքները:
«Մենք հետևողականորեն կենտրոնացել ենք հարցերի վրա, թե ինչպես կարելի է հասնել խաղաղության», - հայտարարել է Էրդողանը: