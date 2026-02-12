Փեզեշքիանը կոչ է արել բուժել երկրում արյունալի անկարգություններից հետո առաջացած վերքերը

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը կոչ է արել իր հայրենակիցներին բուժել երկրում տեղի ունեցած արյունալի անկարգություններից հետո առաջացած վերքերը։
«Դրանք դառը վերքեր էին, բայց պետք է բուժվեն և չխորանան մինչև վարակ դառնալը»,- ասել է Փեզեշքիանը «Ֆաջր» ամենամյա կինոփառատոնի մրցանակաբաշխության ժամանակ՝ ընդգծելով՝ անհրաժեշտ է նայել առաջ և հաշտվել։
Որոշ արվեստագետներ և մրցանակակիրներ բոյկոտել էին արարողությունը։
Պաշտոնական տվյալներով՝ դեկտեմբերի վերջից մինչև հունվարի սկիզբ ընկած ժամանակահատվածում տեղի ունեցած անկարգությունների ընթացքում զոհվել է ավելի քան 3,000 մարդ։ ԱՄՆ-ում գործող Human Rights Activists News Agency (HRANA) իրավապաշտպան գործակալությունը իր վերջին զեկույցում զոհերի թիվը գնահատում է ավելի քան 7,000։
Արտերկրում գործող պարսկերեն հեռարձակող լրատվամիջոցները գնահատել են, որ անվտանգության ուժերի կողմից դաժանորեն սպանվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Իրանի կառավարությունը մերժում է այս պնդումները՝ հայտարարելով, որ ցուցարարների շրջանում եղել են օտար վարձկաններ և ահաբեկիչներ։
Համազգային անկարգություններն այժմ մարել են, սակայն իրավիճակը շարունակում է մնալ ծայրաստիճան լարված։