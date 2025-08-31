Փաշինյանը զրուցել է Թուրքիայի, Ադրբեջանի նախագահների, Հնդկաստանի վարչապետի հետ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ՝ Աննա Հակոբյանի հետ մասնակցել է Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինի և տիկին Պեն Լուանի անունից՝ ի պատիվ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի մասնակից պատվիրակությունների տրված պաշտոնական ընդունելությանը։
Վարչապետի աշխատակազմից հայտնում են, որ միջոցառման ընթացքում Փաշինյանը և Աննա Հակոբյանը զրուցել են մի շարք պետությունների ղեկավարների և նրանց տիկնանց հետ։
Ըստ լուսանկարների՝ նրանք զրուցել են նաև Թուրքիայի, Ադրբեջանի նախագահների, Հնդկաստանի վարչապետի հետ: