Կուտակվել են քննարկման համար բազմաթիվ հարցեր. Պուտինը՝ Փաշինյանին

Չինաստանում՝ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում, հանդիպել են Հայաստանի վարչապետն ու Ռուսաստանի նախագահը:
Փաշինյան-Պուտին հանդիպման մասին հայտնում են ռուսական լրատվամիջոցները:
Ըստ ՏԱՍՍ գործակալության՝ Պուտինը հայտարարել է, որ ուրախ է Փաշինյանի հետ բանակցելու հնարավորության համար, քանի որ բազմաթիվ հարցեր են կուտակվել ինչպես երկկողմ, այնպես էլ տարածաշրջանային բնույթի քննարկման համար:
Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի հետ Հայաստանի հարաբերությունները սրվել են հատկապես 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի հարձակումից հետո։ Չնայած Երևանի պահանջներին՝ ՀԱՊԿ-ը մինչև օրս չի դատապարտել դաշինքի անդամ Հայաստանի դեմ այդ հարձակումը և չի արձանագրել, որ Ադրբեջանը Հայաստանից տարածքներ է օկուպացրել։