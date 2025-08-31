Մատչելիության հղումներ

Կուտակվել են քննարկման համար բազմաթիվ հարցեր. Պուտինը՝ Փաշինյանին

Չինաստանում՝ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում, հանդիպել են Հայաստանի վարչապետն ու Ռուսաստանի նախագահը:

Փաշինյան-Պուտին հանդիպման մասին հայտնում են ռուսական լրատվամիջոցները:

Ըստ ՏԱՍՍ գործակալության՝ Պուտինը հայտարարել է, որ ուրախ է Փաշինյանի հետ բանակցելու հնարավորության համար, քանի որ բազմաթիվ հարցեր են կուտակվել ինչպես երկկողմ, այնպես էլ տարածաշրջանային բնույթի քննարկման համար:

Ռուսաստանի և ՀԱՊԿ-ի հետ Հայաստանի հարաբերությունները սրվել են հատկապես 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի հարձակումից հետո։ Չնայած Երևանի պահանջներին՝ ՀԱՊԿ-ը մինչև օրս չի դատապարտել դաշինքի անդամ Հայաստանի դեմ այդ հարձակումը և չի արձանագրել, որ Ադրբեջանը Հայաստանից տարածքներ է օկուպացրել։

