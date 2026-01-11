Փաշինյանը պաշտոնանկ արված Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի հետ պատարագի է մասնակցում

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մասիսի Սուրբ Թադեոս եկեղեցում պաշտոնանկ արված Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի հետ այսօր պատարագի է մասնակցում:
Նախքան եկեղեցի մտնելը Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հարցերին չպատասխանեց:
Տևական ժամանակ կանոնական դաշտ վերադառնալու հորդորներից հետո Գարեգին Երկրորդը երեկ պաշտոնանկ արեց Նիկոլ Փաշինյանին միացած 10 եպիսկոպոսներից Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին: Նա այլևս Մասյացոտնի թեմի առաջնորդը չէ: Արդյո՞ք մյուս 9 ևս կհեռացվեն, առայժմ պարզ չէ:
Վարչապետի հետ կաթողիկոսին գահընկեց անելու պայքար սկսած Սարոյանը դեռ մեկ ամիս առաջ «Առավոտի» հետ զրույցում կրկնել էր Փաշինյանի թեզը, թե Առաքելական եկեղեցու հովվապետը գործակալ է: Կոնկրետ ո՞վ և ի՞նչ փաստեր էր իր առջև դրել, եպիսկոպոսը չէր մանրամասնել: Լրագրողի դիտարկմանը՝ «հիմա Դուք հավատում եք, որ եկեղեցու առաջնորդը գործակալ է», նա արձագանքել էր. «Փաստաթղթեր, հանդիպումների ֆիքսված արձանագրություններ, ի՞նչ ասեմ էլ»:
Մայր Աթոռը երեկ շեշտել էր՝ Գևորգ սրբազանին պաշտոնանկ անելու համար հիմք են ծառայել թեմի առաջնորդի դիրքը չարաշահելու, պարտականությունների մեջ թերանալու, թեմի եկեղեցականների նկատմամբ հարկադրանք ու ճնշումներ գործադրելու հանգամանքները։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սարոյանի պաշտոնազրկման մասին որոշումից հետո երեկ իր տեսակետը հայտնեց.
«Ասել եմ արդեն, որ Կտրիճ Ներսիսյանն Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս չէ, և հետեւաբար այդ դիրքից նրա կայացրած որոշումները մեզ համար արժեք չունեն և առոչինչ են։ Տեր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը շարունակում է մնալ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ», - ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է վարչապետը: