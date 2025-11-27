«Սրբազան հայրերի համաձայնության դեպքում հենց այսօր նրանց կհրավիրեմ հանդիպման». Փաշինյան

Վարչապետն Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստից հետո անդրադարձավ մի քանի բարձրաստիճան հոգևորականների վերագրվող հայտարարությանը, որը նրա ճեպազրույցից առաջ շրջանառեցին իշխանամերձ լրատվամիջոցները, իսկ ՔՊ-ականները սկսեցին ակտիվորեն տարածել այն:
Թեև ոչ եպիսկոպոսները, ոչ Մայր Աթոռը դեռևս չեն հաստատել այդ հայտարարության իսկությունը, վարչապետը կասկածի տակ չդրեց այն ու հայտարարեց. - «Այդ հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ մեր եկեղեցում կան հոգևորականներ, ովքեր նախանձախնդիր են եկեղեցու հոգևոր առաքելության իրականացման գործում: Ես, իհարկե, սրբազան հայրերի համաձայնության դեպքում հենց այսօր նրանց կհրավիրեմ հանդիպման, հանդիպում կխնդրեմ, որպեսզի նաև նրանց դիրքորոշումները, մոտեցումները հայտարարությունից բխող ավելի մանրամասն հասկանամ»:
Ըստ իշխանական լրատվամիջոցների հրապարակումների, Եպիսկոպոսները հանդես են եկել նոր հայտարարությամբ, որտեղ փաստել են, որ փորձաքննությամբ հաստատվել է Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանին վերագրվող տեսանյութերի իսկությունը, իսկ կաթողիկոսն «ամեն գնով փորձում է կոծկել Արշակի սրբապիղծ արարքը»։
«Եպիսկոպոսները դիմել են եկեղեցու հավատացյալ և նվիրյալ զավակներին՝ սրբության սրբոց Մայր Աթոռ Սբ Էջմիածինը սրբապիղծ հոգևորականից և նրա մեղքը կիսողներից մաքրելու համար՝ խստագույնս դատապարտելով Կտրիճ Ներսիսյանի թյուր ընթացքը», - նշված է Civic.am-ի հրապարակման մեջ։
Արդյոք այս հայտարարությունն իրակա՞ն է՝ Մայր Աթոռը կամ եպիսկոպոսներից որևէ մեկը դեռ չի արձագանքել: