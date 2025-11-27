Հոգևորականներին վերագրվող հայտարարությունը խեղաթյուրումներով շարադրված տեքստ է. Տեր Եսայի

Մի քանի բարձրաստիճան հոգևորականներին վերագրվող հայտարարությունը խեղաթյուրումներով շարադրված տեքստ է, «Ազատությանն» ասաց Մայր Աթոռի տեղեկատվական համակարգի պատասխանատու Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը:
«Մի շարք տեղեկություններ և պնդումներ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Այս առնչությամբ անհրաժեշտ քննարկումներից հետո լուսաբանություններ կտրվեն», - հավելեց նա:
Հայտարարությունն այսօր շրջանառեցին իշխանամերձ լրատվամիջոցները: Ըստ այդ հրապարակումների՝ եպիսկոպոսները հանդես են եկել նոր հայտարարությամբ, որտեղ փաստել են, որ փորձաքննությամբ հաստատվել է Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանին վերագրվող տեսանյութերի իսկությունը, իսկ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսն «ամեն գնով փորձում է կոծկել Արշակի սրբապիղծ արարքը»։
Վարչապետն այսօր իր ճեպազրույցում անդրադարձել էր այդ հայտարարությանը՝ այն կասկածի տակ չդնելով: Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, որ այդ հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ եկեղեցում կան հոգևորականներ, «ովքեր նախանձախնդիր են եկեղեցու հոգևոր առաքելության իրականացման գործում»: Նա նաև սրբազան հայրերի համաձայնության դեպքում նրանց հանդիպման էր հրավիրել: